أكثر الأندية نحساً في استعادة لقب الدوري.. جنوى يتصدر!

معتز الشامي (أبوظبي)

في عالم كرة القدم، يغيّر الفوز بالألقاب تاريخ النادي، عادة ما يُولّد إيرادات مالية كبيرة، ووعياً جماهيرياً، وزيادة في عدد المشجعين، مع أن هناك أوقاتاً يصبح فيها الفوز بالألقاب نقمة إذا ما غابت الفرق عن البطولات بعدما اعتادت الجماهير على ذلك، وفيما يلي، نستعرض أطول فترات الجفاف للأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى التي لم تفز بلقب الدوري بعد تتويجها بالبطولة.

1- جنوى: 101 عام

الفريق الإيطالي هو الفريق الذي قضى أطول فترة في التاريخ دون أن يفوز بلقب الدوري بعد تتويجه بالبطولة. فاز بالدوري الإيطالي في موسم 1923/ 1924، ولم يحقق أي لقب منذ ذلك الحين. حلّ وصيفاً في عام 1925، ثم في عام 1930، وكان آخر لقب له هو كأس إيطاليا في موسم 1936/ 1937. يحلم النادي برفع لقب السكوديتو مجدداً يوماً ما.

2- نيوكاسل يونايتد: 98 عاماً

حقق نيوكاسل يونايتد الموسم الماضي كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، حيث حصد أول لقب له منذ 70 عاماً، بالتتويج بكأس إنجلترا عام 1955، وكان الفريق القادم من شمال إنجلترا، والذي حقق آخر لقب دوري عام 1927، قاب قوسين أو أدنى من المجد في التسعينيات بحصوله على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بقيادة الأسطورة آلان شيرر، لكنه لم يظهر في المنافسة مرة أخرى حتى الآن.

3- ريال بيتيس: 90 عاماً

وفاز ريال بيتيس بالدوري الإسباني في موسم 1934/ 1935، ولم يقترب من ذلك أبداً منذ ذلك الحين، حتى إنه لم يحلّ وصيفاً، وفاز الفريق بثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا منذ ذلك الحين، وهو ما أعطى بريقاً معيناً للنادي، الذي أصبح مليئاً بالثقة بعد احتلاله المركز الثاني في دوري المؤتمرات هذا الموسم.

4- إشبيلية: 79 عاماً

يمر فريق إشبيلية بأسوأ فتراته في السنوات الأخيرة. فاز فريق سانشيز بيزخوان بالدوري الإسباني في موسم 1945/ 1946، ويسعى جاهداً لاستعادة اللقب منذ ذلك الحين، وكاد الفريق يحقق ذلك في الخمسينيات، حيث حل وصيفاً مرتين، لكنه لم يُحاول بجدية بعد ذلك، ليركز بدلاً من ذلك على الفوز بالمسابقات الأوروبية، حيث فاز بسبعة ألقاب في الدوري الأوروبي.

5- توتنهام: 64 عاماً

آخر فوز لتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 1960/ 1961، ثم حل وصيفاً بعد عامين، وفي موسم 2016/2017، حيث أصبح ضحية لنحس هاري كين، وفاز النادي مؤخراً بالدوري الأوروبي بعد 17 موسماً من صيامه عن الألقاب العالمية، وسنرى ما إذا كانت هذه الثقة العالية ستُترجم إلى لقبهم الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.