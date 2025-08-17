الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بالتعاقد مع واتارا

17 أغسطس 2025 13:21

لندن(أ ف ب)

أبرم برنتفورد عاشر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي، صفقة قياسية للنادي السبت، بتعاقده مع الجناح البوركينابي دانغو واتارا قادماً من بورنموث بصفقة بلغت قيمتها نحو 58 مليون دولار.
وسجّل واتارا (23 عاماً) 11 هدفاً في 88 مباراة مع بورنموث منذ انضمامه إليه من لوريان الفرنسي عام 2023.
وأكد برنتفورد أن الصفقة تمثل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ النادي، متجاوزة الـ30 مليون جنيه إسترليني، التي دفعها للتعاقد مع البرازيلي إيجور تياجو العام الماضي.
وقال الايرلندي كيث أندروز مدرب الفريق: "نحن سعداء جداً بضم دانجو. كنا نعلم عنه واندهشنا من إمكانية توفره في السوق، وبمجرد أن أدركنا أن ضمه ممكن، ركزنا بشكل كامل على إتمام الصفقة"، مضيفاً: "أُعجبنا بخبرته في الدوري الممتاز رغم صغر سنه، لكنه لم يجد الإيقاع المطلوب بسبب غياب الاستمرارية في المشاركة".
ويأتي هذا التعاقد في وقت فقد فيه برنتفورد مدربه وهدافه وقائده من الموسم الماضي، بعدما أنهى الدوري في المركز العاشر. إذ غادر الدنماركي توماس فرانك لتدريب توتنهام، وانتقل الكاميروني براين مبومو إلى مانشستر يونايتد، بينما وقّع القائد الدنماركي كريستيان نورجارد مع أرسنال.
وقد ينضم الكونغولي يوان فيسا إلى قائمة الراحلين، في ظل تقارير عن اهتمام نيوكاسل بالتعاقد مع المهاجم الدولي الذي سجّل 19 هدفاً في الدوري الموسم الماضي.

برنتفورد
مانشستر يونايتد
أرسنال
