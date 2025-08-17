الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم

العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
17 أغسطس 2025 13:25

معتز الشامي (العين)

برغم الفوز المستحق الذي استهل به نادي العين مشواره في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين، بالانتصار على ضيفه البطائح بنتيجة 2-1، إلا أن شركة الكرة بنادي العين أبدت استياءها من مستوى التحكيم، في ظل إلغاء 3 أهداف صحيحة، ومنها هدف ألغاه الحكم ثم عاد ليحتسب ركلة جزاء على العين، أدرك بها البطائح التعادل، قبل أن تنقذ رأسية تراوري الموقف بهدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وأصدر العين بياناً انتقد بشدة ما تعرض له الفريق خلال المباراة، وأكدت شركة الكرة في البيان استحقاق الفريق للفوز، لكنها أعربت عن استيائها من بعض الحالات الجدلية، التي رأت أنها أثرت على سير المباراة وحرمت الفريق من قرارات حاسمة.
وشدد البيان على موقف النادي الثابت في دعم منظومة التحكيم الإماراتية، لكنه في الوقت ذاته رفض استمرار وقوع الأخطاء، التي قد تؤثر على نتائج المباريات، فيما طالبت إدارة العين بضرورة تطوير آليات التحكيم، مع التشديد على أهمية تحديث معايير تقنية الفيديو (VAR) بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، ويحد من القرارات المثيرة للجدل.
وأكد النادي ثقته الكاملة في لجنة الحكام والجهات المختصة، داعياً إلى مراجعة مثل هذه الحالات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق جميع الأندية في المسابق.
على الجانب الآخر، طمأن العين جماهيره بعد الظهور المميز الأول في الموسم، خاصة في ظل تقديم أداء لافت على مستوى الدفاع والهجوم والأداء الجماعي والفردي لجميع اللاعبين، كما وضح التجانس بين عناصر الدفاع الجدد، لاسيما راتنيك وياسيش، وكذلك الأمر في الوسط والهجوم بين تراوري والشاذلي وبالاسيوس وكاكو.
فيما تمثلت أكبر المكاسب في عودة لابا «القاطرة التوجولية»، الذي كاد يصل للهاتريك لولا تدخل الفار الذي ألغى 3 أهداف للعين، منها هدفان للابا وهدف لنسيم الشاذلي، وكافأت كرة القدم كودجو بعدما خلدت هدفه في شباك البطائح، باعتباره الهدف رقم 9000 في عصر المحترفين بدوري أدنوك، والهدف رقم 119 الشخصي للاعب مع العين، وأول باكورة أهدافه في الموسم، وتعد عودة لابا كهداف خطير من أبرز الإيجابيات التي يسعى الفريق للبناء عليها في ظل شراسة المنافسة المتوقعة للموسم.
من جهته أبدى الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، عدم سعادته بما شاهده خلال المباراة الأولى، وقال: «لست سعيداً بسبب الأحداث التي رافقت مواجهة الفريق أمام البطائح، والتي انتهت بفوز العين 2-1، لقد أحرزنا خمسة أهداف خلال اللقاء، غير أن ثلاثة منها ألغيت بداعي التسلل».
وتابع: «للمرة الأولى في مسيرتي أرى أننا نسجل خمسة أهداف، ولكن النتيجة النهائية تظهر 2-1، كنا نستحق أكثر بكل تأكيد، فقد صنعنا ثلاث أو أربع فرص خطيرة، بينما لم يهدد المنافس مرمانا سوى بتسديدة أو اثنتين في الشوط الأول، وإذا سألتني إن كنت سعيداً، فلست سعيداً أبداً بما حدث في المباراة، لكن في النهاية تبقى النقطة الأهم أننا نجحنا في تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، وهذا ما كنا نسعى إليه».

