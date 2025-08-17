الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بعد 6 سنوات.. حارس الظفرة يسطر تاريخاً لـ «مواليد الدولة» في «المحترفين»

بعد 6 سنوات.. حارس الظفرة يسطر تاريخاً لـ «مواليد الدولة» في «المحترفين»
17 أغسطس 2025 15:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
«السعدي» أكبر مكاسب الشارقة في 20 دقيقة

كتب السوري أمجد نزار السيد، حارس مرمى الظفرة، اسمه في سجلات التاريخ بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما خاض مشاركته الرسمية الأولى مع فريقه أمام حامل اللقب شباب الأهلي، رغم خسارة «فارس الظفرة» بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2025-2026.
وجاءت مشاركة السيد لتمنحه لقب أول حارس مرمى من فئة مواليد الدولة يشارك في دوري المحترفين، بعد إقرار لوائح الموسم الماضي 2024-2025، التي سمحت بمشاركة الحراس من هذه الفئة، ليخط بذلك محطة فارقة في مسيرته.
ولم تكن هذه هي «الأولوية التاريخية» الأولى للحارس السوري، إذ سبق له أن دشن مشاركة حراس المواليد في دوري الدرجة الأولى موسم 2019-2020 بقميص التعاون، إلى جانب عبدالله العقلة حارس الذيد، قبل أن ينتظر ستة مواسم كاملة ليحقق حلمه بالظهور في دوري الأضواء.
وأثبت السيد جدارته في قيادة الظفرة للعودة إلى المحترفين الموسم الماضي، بعدما لعب دوراً محورياً في التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، ليكافأ بظهور أول رسمي في قمة افتتاحية أمام بطل الدوري.
وعبّر الحارس عن سعادته بالفرصة التاريخية، قائلاً:  «حلمت منذ وقت طويل بهذه اللحظة، ولدت هنا في الإمارات البلد الغالي على قلبي، حيث عمل والدي في شركة أبوظبي للإعلام، كان لقائي بالحارس التاريخي محسن مصبح نقطة تحول جعلتني أتحول من مهاجم إلى حارس مرمى، واليوم أشعر بالفخر لتحقيق حلمي والمساهمة في كتابة صفحة جديدة لحراس المواليد في الكرة الإماراتية».
وختم السيد برسالة شكر لقيادة الدولة على هذه الفرصة التي انتظرها طويلاً، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل لتقديم الإضافة لفريقه ودوري المحترفين.
ومن جانبه، أشاد المونتينيجري زيليكو بتروفيتش مدرب الظفرة بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام حامل اللقب، وقال: «واجهنا أحد أفضل فرق الدوري، وقد رأيت أشياء جيدة من اللاعبين خلال المباراة، وسنعمل على تطوير أدائنا في الجولات المقبلة».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الظفرة
آخر الأخبار
مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة الكونغو وحركة "إم23" تسلمتا مسودة اتفاق سلام
اليوم 16:51
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 16:41
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
الرياضة
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
اليوم 16:37
رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل الرئيس الأوكراني قبل اجتماع في بروكسل
الأخبار العالمية
قادة أوروبيون يحضرون لقاء ترامب وزيلينسكي غدا
اليوم 16:35
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
الرياضة
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©