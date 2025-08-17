بعد 6 سنوات.. حارس الظفرة يسطر تاريخاً لـ «مواليد الدولة» في «المحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كتب السوري أمجد نزار السيد، حارس مرمى الظفرة، اسمه في سجلات التاريخ بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما خاض مشاركته الرسمية الأولى مع فريقه أمام حامل اللقب شباب الأهلي، رغم خسارة «فارس الظفرة» بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت مشاركة السيد لتمنحه لقب أول حارس مرمى من فئة مواليد الدولة يشارك في دوري المحترفين، بعد إقرار لوائح الموسم الماضي 2024-2025، التي سمحت بمشاركة الحراس من هذه الفئة، ليخط بذلك محطة فارقة في مسيرته.

ولم تكن هذه هي «الأولوية التاريخية» الأولى للحارس السوري، إذ سبق له أن دشن مشاركة حراس المواليد في دوري الدرجة الأولى موسم 2019-2020 بقميص التعاون، إلى جانب عبدالله العقلة حارس الذيد، قبل أن ينتظر ستة مواسم كاملة ليحقق حلمه بالظهور في دوري الأضواء.

وأثبت السيد جدارته في قيادة الظفرة للعودة إلى المحترفين الموسم الماضي، بعدما لعب دوراً محورياً في التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، ليكافأ بظهور أول رسمي في قمة افتتاحية أمام بطل الدوري.

وعبّر الحارس عن سعادته بالفرصة التاريخية، قائلاً: «حلمت منذ وقت طويل بهذه اللحظة، ولدت هنا في الإمارات البلد الغالي على قلبي، حيث عمل والدي في شركة أبوظبي للإعلام، كان لقائي بالحارس التاريخي محسن مصبح نقطة تحول جعلتني أتحول من مهاجم إلى حارس مرمى، واليوم أشعر بالفخر لتحقيق حلمي والمساهمة في كتابة صفحة جديدة لحراس المواليد في الكرة الإماراتية».

وختم السيد برسالة شكر لقيادة الدولة على هذه الفرصة التي انتظرها طويلاً، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل لتقديم الإضافة لفريقه ودوري المحترفين.

ومن جانبه، أشاد المونتينيجري زيليكو بتروفيتش مدرب الظفرة بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام حامل اللقب، وقال: «واجهنا أحد أفضل فرق الدوري، وقد رأيت أشياء جيدة من اللاعبين خلال المباراة، وسنعمل على تطوير أدائنا في الجولات المقبلة».