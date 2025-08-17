السوبر الألماني يدعم طموحات البايرن قبل انطلاق «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)

يدخل فريق بايرن ميونيخ منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بثقة كبيرة، ورغم فترة الإعداد القصيرة، استهل الفريق موسمه بالتتويج بلقب كأس السوبر عقب الفوز على شتوتجارت 2/ 1، موجهاً رسالة قوية لمنافسيه.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: «جئنا إلى هنا وحققنا ما أردناه»، وأضاف لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش: «اليوم لم يكن الأمر يتعلق باللقب فقط، بل أيضاً لإظهار أننا سننافس بقوة».

وافتتح هاري كين التسجيل، وأضاف لويس دياز، المنضم حديثاً، الهدف الثاني ولكن بايرن، بطل الدوري، احتاج لتصديات كبيرة من الحارس مانويل نوير، قبل أن يسجل شتوتجارت، بطل الكأس، هدفاً في الوقت بدل الضائع عن طريق جيمي لويلينج في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت. وقال كين: «هذه هي الطريقة التي أردنا بها بدء الموسم، بشعور جيد ولقب. كانت فترة العطلة الصيفية قصيرة، ولكننا تدربنا بقوة. ولكن الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة».

وتضمنت تصديات نوير، فرصة من نيك فولتيماد، الذي يسعى بايرن لضمه ولكن أصر شتوتجارت على أن هذا الملف تم إغلاقه. لهذا، أصبح دياز هو اللاعب الجديد الوحيد في خط هجوم بايرن، الذي انضم إليه مقابل 75 مليون يورو (88 مليون دولار) قادماً من ليفربول، فيما رحل توماس مولر وليروي ساني وكينجسلي كومان وماتيس تيل، بينما يغيب جمال موسيالا لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ولم يستبعد كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن، إبرام المزيد من الصفقات قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر المقبل. وبعيداً عن الهدف الذي سجله، قدم الكولومبي دياز أداءً متبايناً، ولكنه نال الإشادة. وقام نوير بوصف دياز بأنه «خطير وغير متوقع» وأثنى فريوند على مدى اجتهاده في العمل.

وأضاف: «أعتقد أن هذه نقطة مهمة جداً طوال الموسم، فهو لاعب يعمل بجد كبير جداً، ومع ذلك يستطيع أن يصنع الفارق في الخط الأمامي». واستمرت فترة إعداد ما قبل الموسم بالنسبة لبايرن حوالي 17 يوماً، حيث كان الفريق مشاركاً في بطولة كأس العالم للأندية، ويبدأ الفريق حملة الدفاع عن لقب البوندسليجا يوم الجمعة المقبل أمام لايبزج.

وقال ليون جوريتسكا، لاعب خط الوسط: «ندخل الموسم بأقصى طموح وأهداف. بالنظر لفترة إعداد ما قبل الموسم القصيرة، كلنا نعلم أنه علينا أن نعاني قليلاً هنا وهناك للوصول للياقة البدنية المناسبة على مدار القليل من المباريات. ولكن عندما نقوم بالأساسيات، يكون من الصعب التغلب علينا».

وقال نوير:«لم تشعروا بأي إرهاق لدينا. كنا دائما الفريق الأفضل في مبارياتنا التحضيرية. ونريد أن ننقل ذلك إلى الدوري». وأشار كومباني إلى أن «التذمر لا يفيد» فيما يخص فترة الإعداد القصيرة، مؤكداً أن انتصار السبت كان «خطوة أولى جيدة». ولم يكن كيميتش يرغب في استباق الأمور، عندما قال:«لا معنى للحديث عن ألقاب أخرى الآن. تركيزنا منصب على يوم الجمعة، ونريد أن نحقق انتصاراً جديداً هناك».