بايرن يتمسك بأمل ضم فولتيماد حتى 1 سبتمبر

شتوتجارت (د ب أ)

يتوقع مسؤولو نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، أن يكون المهاجم نيك فولتيماد "متحفزاً" للموسم الجديد، بعد المستوى الذي قدمه في بطولة كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونيخ، النادي الذي يريد الانتقال إليه.

ورفض شتوتجارت ثلاثة عروض من بايرن لضم اللاعب الدولي الألماني، وأعلن أن هذا الأمر تم إغلاقه حالياً بعد خوض مباراة كأس السوبر.

وفاز بايرن بالمباراة التي أقيمت أمس السبت بنتيجة 2 / 1، وقدم فولتيماد عرضاً قوياً وكاد أن يسجل هدفاً لولا تألق مانويل نوير، حارس بايرن. وقال فابيان فولجموث، عضو مجلس إدارة شتوتجارت للشؤون الرياضية عقب المباراة إنه يعتقد أن فولتيماد سيكون "متحفزاً" للموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا)، والذي يستهله الفريق بمواجهة يونيون برلين السبت المقبل.

وقال فولجموث: "تحدثنا معه بطريقة منفتحة وشفافة. ومن الواضح أنه تقبل ذلك وقدم أداءً جيداً أمام منافس قوي للغاية". وقال فولجموث إن الفرص الضائعة ليس لها علاقة بمسألة الانتقال، حيث يرغب فولتيماد في الرحيل عن شتوتجارت بعدما قضى معه عاماً واحداً للانضمام لبايرن. ولكن حتى آخر عرض لبايرن الذي وصل إلى 60 مليون يورو (70 مليون دولار) لم يتم دراسته بما يكفي من قبل النادي.

وقال فولجموث :" أنصح بعدم اختلاق روابط أو استنتاجات غير موجودة".

واتفق معه سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، وقال :" أعتقد أن نيك قدم إجابة جيدة للغاية عن مدى انشغاله بهذا الأمر. وأعتقد أننا أيضاً فعلنا ذلك".

وعلق فينسنت كومباني، مدرب بايرن، على هذا الأمر وقال إن كثرة الحديث عن لاعب ما ليس أمراً سلبياً. وأضاف كومباني :" الشيء الأهم، حتى كلاعب شاب يقدم مستويات جيدة، هو أن يتعلم كيفية التعامل مع ذلك، لأنه جزء من كرة القدم".

وبينما أعلن شتوتجارت غلق هذا الموضوع، إلا أنه قد يظل مفتوحاً حتى الأول من سبتمبر المقبل، موعد إغلاق سوق الانتقالات، خاصة وأن المدير الرياضي لبايرن، كريستوف فريوند، قال: "لا يمكن استبعاد أي شيء بنسبة 100% في كرة القدم".