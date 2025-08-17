روعة الأجواء تنقل هاتشينسون إلى نوتنجهام فورست

لندن (د ب أ)

أكد أوماري هاتشينسون أن فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، هو "المكان الأفضل للتواجد به" بعدما وقع على عقد لمدة خمسة مواسم مع النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدير الفني نونو إسبيريتو سانتو، أبرم صفقتيه الخامسة والسادسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمس، بعدما وقع هاتشينسون وجيمس مكاتي على عقود طويلة الأمد مع نوتنجهام فورست.

وكان هاتشينسون جزءًا من الفريق الذي فاز ببطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً هذا الصيف، وسيلتقي مجدداً بزميليه بالمنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، مكاتي وإليوت أندرسون في نوتنجهام.

وأكد هاتشينسون أن أندرسون أقنعه بالانتقال بالنادي بعدما قضى موسمين مع إبسويتش.

وقال لقناة فورست التليفزيونية: "كانت الأسابيع الأخيرة طويلة وصعبة. متحمس للغاية لكوني هنا ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وأضاف: "أعرف الكثير من اللاعبين هنا. أخبروني عن روعة الأجواء وكيف سأتطور كلاعب. إنه ببساطة المكان المثالي بالنسبة لي". وأردف :"كنت استعد للموسم الجديد مع شقيقي. تلقيت رسالة من أندرسون وأخبرني أن أحضر وقلت له أسمع، سأبذل ما في وسعي، ولكن نعم هو أقنعني بالانضمام للفريق".

وخاض مكاتي، قائد المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً، إعارتين بعيداً عن مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، ولكنه قرر الانتقال بشكل دائم إلى فورست مقابل رسوم تقدر بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني، وكما هو الحال مع هاتشينسون، وقع عقداً يمتد حتى عام 2030.

وشارك مكاتي "22 عاماً" في 27 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات في الموسم الماضي، ويعتقد أن الوقت الحالي كان مناسباً للبحث عن تحد جديد.

وقال: "أعتقد أنني مستعد لتحد جديد. سأحاول الحصول على المزيد من دقائق اللعب وأن أظهر للعالم ما يمكنني فعله". وأضاف : "لا يمكنني انتظار بدء منافسات الدوري الأوروبي. هي بطولة أتطلع إليها ومتحمس للعب بها".