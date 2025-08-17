الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تراب» خارج قائمة فرانكفورت والسبب باريس

«تراب» خارج قائمة فرانكفورت والسبب باريس
17 أغسطس 2025 15:29

فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بين المونديال وانهيار حلم الكرة الذهبية.. نيمار موهبة بلا فعالية!
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي

غاب كيفن تراب، حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، عن قائمة الفريق التي ستواجه إنجرس، الناشط بالدرجة الخامسة، في وقت لاحق من اليوم بكأس ألمانيا، خاصة وأن الحارس بات قريباً من الرحيل، على الأرجح، لفريق باريس إف سي الفرنسي.
وذكر النادي:" كيفن تراب في مفاوضات حالياً مع فريق آخر ولن يتواجد في قائمة الفريق اليوم".
وذكر فرانكفورت أيضاً، اليوم الأحد، أن روبن كوخ سيحصل على شارة القيادة بدلاً من تراب. ويمتد عقد تراب "35 عاماً"، والذي خاض 9 مباريات دولية، حتى عام 2026، ولكن يقال أنه اقترب من الانتقال لفريق باريس إف سي، الصاعد مؤخراً لدوري الدرجة الأولى الفرنسي مقابل حوالي مليون يورو.
وكان تراب لعب في العاصمة الفرنسية من قبل، مع باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في الفترة من 2015 إلى 2019 .
بعدها عاد لفرانكفورت لفترة ثانية وساعد الفريق في الفوز بالدوري الأوروبي في 2022.
وفي حال رحيل تراب، يهدف فرانكفورت للتعاقد مع حارس فيردر بريمن ميكايل زيترر، حيث أكد بريمن وجود مفاوضات أمس الأول الجمعة.
وتم تعيين كوخ كقائد للفريق من قبل دينو توبمولر، مدرب الفريق، وقال :" آينتراخت فرانكفورت كان المكان الصحيح لي قبل عامين، ويظل آينتراخت هو المكان الصحيح لي حالياً". وأضاف :"أريد تحقيق المزيد من الإنجازات هنا. أريد أن نواصل تقديم عروضنا الجيدة في السنوات المقبلة وأن نلعب دورا جيدا للغاية في كافة المسابقات".
وأنهى فرانكفورت الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

آينتراخت فرانكفورت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة الكونغو وحركة "إم23" تسلمتا مسودة اتفاق سلام
اليوم 16:51
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 16:41
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
الرياضة
«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا
اليوم 16:37
رئيسة المفوضية الأوروبية تستقبل الرئيس الأوكراني قبل اجتماع في بروكسل
الأخبار العالمية
قادة أوروبيون يحضرون لقاء ترامب وزيلينسكي غدا
اليوم 16:35
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
الرياضة
ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©