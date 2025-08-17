«تراب» خارج قائمة فرانكفورت والسبب باريس

فرانكفورت (د ب أ)

غاب كيفن تراب، حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، عن قائمة الفريق التي ستواجه إنجرس، الناشط بالدرجة الخامسة، في وقت لاحق من اليوم بكأس ألمانيا، خاصة وأن الحارس بات قريباً من الرحيل، على الأرجح، لفريق باريس إف سي الفرنسي.

وذكر النادي:" كيفن تراب في مفاوضات حالياً مع فريق آخر ولن يتواجد في قائمة الفريق اليوم".

وذكر فرانكفورت أيضاً، اليوم الأحد، أن روبن كوخ سيحصل على شارة القيادة بدلاً من تراب. ويمتد عقد تراب "35 عاماً"، والذي خاض 9 مباريات دولية، حتى عام 2026، ولكن يقال أنه اقترب من الانتقال لفريق باريس إف سي، الصاعد مؤخراً لدوري الدرجة الأولى الفرنسي مقابل حوالي مليون يورو.

وكان تراب لعب في العاصمة الفرنسية من قبل، مع باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في الفترة من 2015 إلى 2019 .

بعدها عاد لفرانكفورت لفترة ثانية وساعد الفريق في الفوز بالدوري الأوروبي في 2022.

وفي حال رحيل تراب، يهدف فرانكفورت للتعاقد مع حارس فيردر بريمن ميكايل زيترر، حيث أكد بريمن وجود مفاوضات أمس الأول الجمعة.

وتم تعيين كوخ كقائد للفريق من قبل دينو توبمولر، مدرب الفريق، وقال :" آينتراخت فرانكفورت كان المكان الصحيح لي قبل عامين، ويظل آينتراخت هو المكان الصحيح لي حالياً". وأضاف :"أريد تحقيق المزيد من الإنجازات هنا. أريد أن نواصل تقديم عروضنا الجيدة في السنوات المقبلة وأن نلعب دورا جيدا للغاية في كافة المسابقات".

وأنهى فرانكفورت الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني وتأهل لدوري أبطال أوروبا.