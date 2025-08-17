«وردة» تستهدف يوم «أبطال بريطانيا» في أسكوت

عصام السيد (أبوظبي)

حققت المهرة «وردة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تقدماً ملحوظاً في فئتها ومسافتها في جودوود، بعدما تأقلمت مع كليهما بشكل جيد، متغلبةً على دانييل بنصف طول، حيث بات من المقرر أن تكون مشاركتها القادمة ضمن المجموعة الأولى.

وستشارك المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات في سباق بيرتيمبس نيتورك يوركشاير أوكس بعد أسبوعين، لكن يبدو أن سباق المهرات والأفراس في يوم أبطال بريطانيا كيوبكو هو هدفها الرئيسي.

وقال المدرب أون بوروز في حديثه لبرنامج ديلي بودكاست: «لقد خرجت من هذا السباق بشكل جيد للغاية، فهي تقفز وتأقلمت مع الأمر بشكل جيد للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن المسافة كانت ميلاً وستة أميال على أرض قديمة رديئة».

وأضاف: «إنها ليست فرساً بطيئة، ولن تواجه أي مشكلة في العودة إلى سباق ميل ونصف، لكنني شعرت أنها فرصة جيدة للحصول على سعر مناسب، وهي فرس من سلالة الأب «بوسبونيد»، ومن ناحية الأم «نيو أبروتش»، وبالعودة إلى أمها الثالثة، هناك الكثير من الخيول العريقة من عائلة مزرعة باليماكول. سيكون سباق المهرات والأفراس هدفنا الرئيسي، أعتقد أنها ستبدأ بالتحضير جيداً، لديها بالفعل تسجيل في سباق يوركشاير أوكس، لكن قد يكون ذلك قريباً، وبالنظر إلى الأسبوع المقبل، أعتقد أننا نواجه موجة حر شديدة أخرى، لذا أعتقد أن مشاركة يورك غير مرجحة، لكنها تجاوزت هذه المرحلة بنجاح كبير، وسأراقب الطقس لأرى ما إذا كان هناك أي تغيير بعد الأسبوع المقبل، لكنني أتوقع سباق أسكوت، فهو يناسبها تماماً».

ولدى بوروز مهرة واعدةٌ أخرى، وهي المهرة «طولين» لشادويل، التي حققت فوزاً ساحقاً في أول مشاركة لها في نيوبري، كانت ابنة «لوب دي فيجا» قويةً في سباق المهرات المبتدئة، وهيمنت على السباق لمسافة 1400 متر، متغلبةً على «سيكريت فيكتوري» بفارق طولين وربع الطول.