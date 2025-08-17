الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي

ريكو لويس يريد الاستمرار مع مانشستر سيتي
17 أغسطس 2025 16:14

 
لندن (د ب أ)

يعتزم ريكو لويس القتال على حجز مكانه في التشكيل الأساسي بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حيث يشعر برغبة إضافية لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اللاعب الإنجليزي الدولي مرر التمريرة الحاسمة للهدف الافتتاحي لمانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها على وولفرهامبتون 4 - صفر في مباراة الفريق الأولى، في سعيه نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في آخر تسعة مواسم.
يأتي ذلك وسط شائعات ربطت اسم اللاعب البالغ «20 عاماً» بالانتقال لنادي نوتنجهام فورست، ولكن في الوقت الذي قال فيه جوسيب جوارديولا، مدرب الفريق، إنه يرغب في تقليص عدد اللاعبين بفريقه، فإن لويس لا ينوي الرحيل.
وقال اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي: «لم أر نفسي أبداً ألعب في نادي آخر، أردت دائماً اللعب لمانشستر سيتي».
وأضاف: «هو النادي الذي كنت أحلم به، وكما ترى هنا، عندما ألعب مع نوعية اللاعبين الذين ألعب معهم، يخرج أفضل ما لدي، لذلك أنا سعيد جداً».
وأضاف: «الجميع يريد الضمان والأمان، ولكن في النهاية، الأمر يعتمد علي في تقديم الأداء، علي أن أستغل الفرص، وبعد ذلك لا يمكنني أن ألوم نفسي».
وقال: «إذا قمت باستغلال فرصي، فهذا إنجازي، وإذا لم أفعل، فعلي أن أعمل أكثر وأتحسن».
وبعد خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي بعد التتويج أربع مرات متتالية، بدأ مانشستر سيتي حملته بتوجيه رسالة شديدة اللهجة بالفوز برباعية نظيفة على وولفرهامبتون.

