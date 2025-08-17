«لينستر» بطل «سانت ليجر» التجريبي في أيرلندا



عصام السيد (أبوظبي)



حصد الجواد «لينستر» ملك وإنتاج الشراع للسباقات المحدودة العائدة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، لقب سباق سانت ليجر ستيكس التجريبي الأيرلندي من الفئة الثالثة بفارق كبير، بمضمار كوراه الأيرلندي.

وقاد «لينستر» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «كاميلوت»، والفرس «بلاك أنفي»، الفارس ديلان براون ماكموناجل الذي أظهر جديته في سباق لقب الفرسان، مع مشاركة «حامل اللقب» كولين كين في نيوبري، وحقق الفارس البالغ «22 عاماً» فوزاً ساحقاً على أرضه بفوزه بخمسة أشواط، مما أعاده إلى صدارة الترتيب.

وكان الفوز الأبرز في الخماسي، هو فوزه على صهوة «لينستر»، بإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، في سباق كومر جروب إنترناشونال أيريش سانت ليجر ستيكس التجريبي من الفئة الثالثة، حيث أتقن براون ماكموناجل توقيته في التحدي ببراعة، متقدماً بفارق أربعة أطوال وربع الطول عند خط النهاية.

وكان الفوز حاسماً، حيث تسابق «لينستر» في المركز الثالث في البداية، وحقق تقدماً جيداً في آخر 400 متر، وذهب إلى الصدارة على مسافة 200 متر، وركض بشكل جيد، وتفوق بوضوح في نهاية الأمر على «دالاس ستار»، بقيادة سيمي هيفرنان، وجاء «أبسورد»، المتأهل لكأس ملبورن، في المركز الثالث فقط، بينما حلّ «بابيت ماستر»، المرشح الأوفر حظاً للفوز، في المركز الأخير من بين الأربعة، بقيادة ريان مور، وإشراف ايدن اوبراين.

وأشاد الفارس براون ماكموناجل بهذا اليوم الرائع، وسبق له أن فاز بأربعة أشواط متتالية في لقاء واحد، لكن هذا الفوز كان مهماً بخمسة أشواط، منها أربعة أشواط متتالية، ليتقدم على كين بفارق ثلاثة انتصارات مرة أخرى.

وعن لينستر، قال: «انطلقنا بسرعة ثابتة، وكان بين يدي طوال المسافة البالغة 2800 متر، وكنت أتمنى لو أنهم أسرعوا في الركض، لكنني كنت بحاجة فقط إلى تهدئته لأننا كنا ندفعه إلى الأمام، وكان يركض كثيراً في اليومين الماضيين».

وأضاف: «بعد أن عدنا إلى مستوى المسافة والمستوى الأعلى، ظننت أن الركض سيكون أكثر توازناً، لكننا انطلقنا ببطء مرة أخرى، وكنت مرتاحاً بعد خط النهاية، وتركته ينطلق بسلاسة، وحافظ على أدائه الجيد في هذه المسافة، وهو حصان جيد».

