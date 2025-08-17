ختام متميز للجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



دبي (الاتحاد)



اختتمت اليوم الأحد منافسات «الجولة الخامسة» من «النسخة الثانية» لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لمنافسات «بدون البدلة»، والتي أقيمت في نادي النصر بدبي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية، بمشاركة نخبة اللاعبين في فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.

وعكست النزالات القوية التي شهدها اليوم الثاني من البطولة مستويات فنية عالية، أبرزت التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، ومكانتها الريادية على الصعيد العالمي، ولا سيما مع مشاركة لاعبين متمرسين قدموا عروضاً مبهرة، رفعت من وتيرة المنافسة والتحدي.



وفي ختام المنافسات، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، وجاءت «أكاديمية M.O.D» في المركز الثاني، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر فعاليات اليوم الثاني وشارك في تتويج الفائزين كل من يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية؛ ومحمد مبارك، مدير إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة؛ ونايف إبراهيم، مدير أول العمليات والفعاليات في دائرة الاقتصاد والسياحة؛ وهاشم القريشي، مدير إدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي؛ ودلال إبراهيم الرئيسي، نائب الرئيس الأول للتسويق وتجربة العملاء في شركة كيو موبيليتي.



وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «بطولة خالد بن محمد بن زايد تجسد الدور المحوري للرياضة في تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم النبيلة بين مختلف الأجيال، وهي منصة تجمع اللاعبين وعائلاتهم، في أجواء تعكس روح وقيم الجوجيتسو، وتتيح للمجتمع فرصة التعرف على فوائدها البدنية والذهنية».

وأضاف: «يسرنا أن نرى هذا الحضور الجماهيري الغفير، وسط الأجواء الفريدة للبطولة، ما يؤكد الشعبية المتنامية لرياضة الجوجيتسو في الدولة».

وقال عبدالرزاق الهاشمي: «يسرنا استضافة هذه البطولة المهمة في نادي النصر، وندرك جيداً مدى أهمية رياضة الجوجيتسو، وما تقدمه من فوائد كبيرة للممارسين، ليس فقط على الصعيد البدني، وإنما أيضاً في بناء الشخصية وتعزيز الثقة والانضباط، وشهدنا خلال هذه الجولة مستويات مبهرة من مختلف الأندية، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله المنظومة الرياضية في الدولة لترسيخ مكانة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية، ونفخر بأن يكون نادي النصر جزءاً من هذه المسيرة المتميزة، وملتقى يجمع المواهب الواعدة مع نخبة الأبطال».

وقال خالد وليد زاوية، لاعب نادي الجزيرة الفائز بذهبية فئة تحت 18 عاماً وزن 66 كجم: «أحرص دوماً على المشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منذ انطلاقها، لأن المشاركة المكثفة من مختلف الأندية واللاعبين تمنحني فرصة تحسين مهاراتي وتطوير أسلوبي، المنافسات كانت قوية للغاية، وتمكنت من التفوق في جميع النزالات، وتحقيق الذهبية، وإضافة نقاط تصنيفية مهمة إلى رصيد النادي».