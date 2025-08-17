إيز وجيهي في تشكيلة كريستال بالاس أمام تشيلسي



لندن (د ب أ)



تواجد إيبيريشي إيز ومارك جيهي في التشكيلة الأساسية لكريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، التي تواجه فريق تشيلسي اليوم الأحد، رغم ارتباط اسميهما بالرحيل عن الفريق.

وانتشرت تقارير تفيد بأن إيز يعتزم عدم التواجد في المباراة التي تقام على استاد ستامفورد بريدج، حيث تتواصل المحادثات بشأن انتقاله إلى توتنهام.

وسيتواجد جيهي قائد الفريق في التشكيل الأساسي للفريق الذي يدربه أوليفر جلاسنر.

وارتبط اسم جيهي «25 عاماً»، الذي يتبقى له 12 شهراً في عقده، بالانتقال إلى ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه عقب فوز كريستال بالاس على ليفربول في مباراة الدرع الخيرية، أكد ستيف بارش، رئيس النادي الشائعات بشأن مستقبل جيهي، وقال: «يحتاج لعقد جديد أو التوصل لاتفاق من نوع ما».

ولعب إيز أيضاً دوراً كبيراً في فوز كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما تغلب على مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي أقيمت بويمبلي.