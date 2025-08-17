«جائزة النمسا» تؤكد هيمنة ماركيز



سبيلبيرج (أ ف ب)



تابع الدراج الإسباني مارك ماركيز «دوكاتي» سطوته على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، باحتلاله المركز الأول، في جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول رينج، معززاً صدارته للترتيب العام بعد تحقيقه الفوز التاسع.

وتمكن ماركيز الذي انطلق من المركز الرابع، من تجاوز الإيطالي ماركو بيتزيكي في اللفة الـ20، وانطلق مبتعداً نحو خط النهاية ليحصد الانتصار.

وحلّ المبتدئ الإسباني فيرمين ألديجير في المركز الثاني، وهو أفضل إنجاز في مسيرته الناشئة، فيما أكمل بيتزيكي منصة التتويج بحلوله ثالثاً.

وجاء فوز ماركيز في السباق رقم 1000 في تاريخ موتو جي بي، ليُكمل عطلة نهاية أسبوع مثالية للإسباني الذي عانى في التجارب التأهيلية، بعد انزلاقه عن الحلبة، قبل أن يحرز انتصاره الـ12 في السباقات القصيرة لهذا الموسم.

وبعد 13 جولة من أصل 22 هذا الموسم، بات ماركيز متقدماً بفارق 142 نقطة عن شقيقه أليكس ماركيس في صدارة الترتيب.