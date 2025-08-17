الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جائزة النمسا» تؤكد هيمنة ماركيز

«جائزة النمسا» تؤكد هيمنة ماركيز
17 أغسطس 2025 17:48

 
سبيلبيرج (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية
مستشعر لقياس مغناطيسية الفضاء


تابع الدراج الإسباني مارك ماركيز «دوكاتي» سطوته على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، باحتلاله المركز الأول، في جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول رينج، معززاً صدارته للترتيب العام بعد تحقيقه الفوز التاسع.
وتمكن ماركيز الذي انطلق من المركز الرابع، من تجاوز الإيطالي ماركو بيتزيكي في اللفة الـ20، وانطلق مبتعداً نحو خط النهاية ليحصد الانتصار.
وحلّ المبتدئ الإسباني فيرمين ألديجير في المركز الثاني، وهو أفضل إنجاز في مسيرته الناشئة، فيما أكمل بيتزيكي منصة التتويج بحلوله ثالثاً.
وجاء فوز ماركيز في السباق رقم 1000 في تاريخ موتو جي بي، ليُكمل عطلة نهاية أسبوع مثالية للإسباني الذي عانى في التجارب التأهيلية، بعد انزلاقه عن الحلبة، قبل أن يحرز انتصاره الـ12 في السباقات القصيرة لهذا الموسم.
وبعد 13 جولة من أصل 22 هذا الموسم، بات ماركيز متقدماً بفارق 142 نقطة عن شقيقه أليكس ماركيس في صدارة الترتيب.

إسبانيا
النمسا
الدراجات النارية
آخر الأخبار
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
اليوم 19:40
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
الرياضة
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
اليوم 19:37
الشرطة الأميركية في مسرح إطلاق نار في نيويورك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك
اليوم 19:35
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
الرياضة
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
اليوم 19:33
سانشيز يزور مدينة متضررة من حرائق الغابات
الأخبار العالمية
حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©