فابيو يعادل الرقم القياسي لشيلتون بـ1390 مباراة!



ريو دي جانيرو (أ ف ب)



عادل البرازيلي فابيو حارس فلوميننسي الذي وصل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، الرقم القياسي لعدد المباريات الرسمية في كرة القدم بـ1390 مباراة بحسب ما أعلن ناديه.

وكتب النادي عبر منصة أكس موجهاً تحية إلى حارسه بعد الفوز على فورتاليزا 2-1 في الدوري البرازيلي «1390 مرة، يا أسطورة».

وقال فابيو بعد المباراة «يجب أن أشكر كل من هم جزء من حياتي: والدي، والدتي، أخواتي، أصدقائي، زوجتي، أحاول أن أكون إنساناً صالحاً، الأهم هو أن أساعد زملائي، أنا ممتن، لكن من دون الله، ما كان أي من هذا ليحدث».

وكان الرقم مسجّل باسم الحارس الإنجليزي السابق بيتر شيلتون.

وفي حال مشاركته الثلاثاء في إياب ثمن نهائي كأس سوداميريكانا ضد أميريكا دي كالي الكولومبي، سينفرد فابيو البالغ 44 عاماً بالرقم القياسي.

لكن بحسب بعض الإحصاءات، قد يكون هو أصلاً صاحب الرقم الأعلى، إذ يذكر كتاب جينيس للأرقام القياسية أن شيلتون خاض 1390 مباراة، بينما كتب الأخير على حسابه في «إكس» أن العدد هو 1387 فقط.

وخاض فابيو الذي قضى مسيرته في البرازيل، أول مباراة احترافية في مسيرته عام 1997، في السنة عينها التي اعتزلها فيها شيلتون.

بعد موسم مع أونياو بانديرانتي (الذي تم حلّه)، لعب في أتلتيكو باراناينسي (1998-2000)، ثم فاسكو دا جاما (2000-2004)، قبل أن ينضم إلى كروزيرو حيث دافع عن شباكه في 976 مباراة بين 2005 و2022، ليلتحق بعدها بفلوميننسي.

توج فابيو بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 2023، وفاز بالدوري البرازيلي ثلاث مرات (2000، 2013، 2014)، ويملك أيضاً 10 مباريات دولية مع منتخب البرازيل بين 2002 و2005.

ولا يزال فابيو أساسياً بلا منازع مع فلوميننسي، وقد جدد عقده مؤخراً حتى ديسمبر 2026، على أن يحتفل بعيد ميلاده الـ45 في 30 ديسمبر المقبل.