الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فابيو يعادل الرقم القياسي لشيلتون بـ1390 مباراة!

فابيو يعادل الرقم القياسي لشيلتون بـ1390 مباراة!
17 أغسطس 2025 18:14

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فابيو يستعد لتحطيم رقم شيلتون الثلاثاء
الرئيس البرازيلي السابق يعود إلى المستشفى


عادل البرازيلي فابيو حارس فلوميننسي الذي وصل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، الرقم القياسي لعدد المباريات الرسمية في كرة القدم بـ1390 مباراة بحسب ما أعلن ناديه.
وكتب النادي عبر منصة أكس موجهاً تحية إلى حارسه بعد الفوز على فورتاليزا 2-1 في الدوري البرازيلي «1390 مرة، يا أسطورة».
وقال فابيو بعد المباراة «يجب أن أشكر كل من هم جزء من حياتي: والدي، والدتي، أخواتي، أصدقائي، زوجتي، أحاول أن أكون إنساناً صالحاً، الأهم هو أن أساعد زملائي، أنا ممتن، لكن من دون الله، ما كان أي من هذا ليحدث».
وكان الرقم مسجّل باسم الحارس الإنجليزي السابق بيتر شيلتون.
وفي حال مشاركته الثلاثاء في إياب ثمن نهائي كأس سوداميريكانا ضد أميريكا دي كالي الكولومبي، سينفرد فابيو البالغ 44 عاماً بالرقم القياسي.
لكن بحسب بعض الإحصاءات، قد يكون هو أصلاً صاحب الرقم الأعلى، إذ يذكر كتاب جينيس للأرقام القياسية أن شيلتون خاض 1390 مباراة، بينما كتب الأخير على حسابه في «إكس» أن العدد هو 1387 فقط.
وخاض فابيو الذي قضى مسيرته في البرازيل، أول مباراة احترافية في مسيرته عام 1997، في السنة عينها التي اعتزلها فيها شيلتون.
بعد موسم مع أونياو بانديرانتي (الذي تم حلّه)، لعب في أتلتيكو باراناينسي (1998-2000)، ثم فاسكو دا جاما (2000-2004)، قبل أن ينضم إلى كروزيرو حيث دافع عن شباكه في 976 مباراة بين 2005 و2022، ليلتحق بعدها بفلوميننسي.
توج فابيو بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 2023، وفاز بالدوري البرازيلي ثلاث مرات (2000، 2013، 2014)، ويملك أيضاً 10 مباريات دولية مع منتخب البرازيل بين 2002 و2005.
ولا يزال فابيو أساسياً بلا منازع مع فلوميننسي، وقد جدد عقده مؤخراً حتى ديسمبر 2026، على أن يحتفل بعيد ميلاده الـ45 في 30 ديسمبر المقبل.

البرازيل
فلومينينسي
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
إنجلترا
فاسكو دا جاما
كأس ليبرتادوريس
آخر الأخبار
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
اليوم 19:40
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
الرياضة
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
اليوم 19:37
الشرطة الأميركية في مسرح إطلاق نار في نيويورك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك
اليوم 19:35
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
الرياضة
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
اليوم 19:33
سانشيز يزور مدينة متضررة من حرائق الغابات
الأخبار العالمية
حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©