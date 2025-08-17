الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوكاس باكيتا لن يرحل عن وستهام

لوكاس باكيتا لن يرحل عن وستهام
17 أغسطس 2025 18:16

 لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
هاو: تغريم إيزاك قرار إدارة نيوكاسل!


قالت كارين برادي، نائب رئيس نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم، إن لوكاس باكيتا يرغب في البقاء بالنادي.
وذكرت تقارير أن اللاعب البرازيلي الدولي كان هدفاً لمانشستر سيتي في أغسطس 2023، قبل أن يصبح محل تحقيق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن قضية تلاعب في النتائج، وهي قضية كادت أن تنهي مسيرته الكروية فعلياً.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه تم تبرئة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً من لجنة تنظيمية مستقلة في يوليو، فيما أعربت برادي عن ثقتها بأن باكيتا، الذي يتبقى في عقده عامان، ليست لديه أي نية لمغادرة النادي.
وقالت لـ«توك سبورت»: «أعتقد أنه يريد البقاء وبالتأكيد نحن نريد بقاءه، لذلك فهو سيبقى».
وأضافت: «كان وقتاً عصيباً على لوكاس، الاتهام كان خطيراً للغاية وظل يلاحقه، كما أن الاتحاد الإنجليزي كان يسعى لإيقافه مدى الحياة على مستوى العالم، لذا جاء القرار راحة حقيقية له».
وقدمت برادي دعمها لمدرب وستهام جراهام بوتر، وانضم بوتر، مدرب برايتون وتشيلسي السابق، لوستهام في يناير الماضي عقب إقالة جولين لوبيتيجي، ولكنه عانى لتحسين النتائج، كما أن بداية موسم الفريق الحالي لم تكن جيدة حيث خسر صفر - 3 أمام سندرلاند السبت.
وأضافت: «هو بارع في التعامل مع اللاعبين ويكون علاقة خاصة معهم، ما يجعلهم يفهمون فكره جيداً، كما أنه يملك عقلية عصرية، كل هذه الأمور تعني أن تشكيل فريق منسجم وجعله يلعب بالطريقة التي يريدها يحتاج إلى بعض الوقت».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
لوكاس باكيتا
سندرلاند
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
اليوم 19:40
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
الرياضة
ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
اليوم 19:37
الشرطة الأميركية في مسرح إطلاق نار في نيويورك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في نيويورك
اليوم 19:35
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
الرياضة
كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!
اليوم 19:33
سانشيز يزور مدينة متضررة من حرائق الغابات
الأخبار العالمية
حكومة إسبانيا تقترح وضع ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©