لوكاس باكيتا لن يرحل عن وستهام

لندن (د ب أ)



قالت كارين برادي، نائب رئيس نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم، إن لوكاس باكيتا يرغب في البقاء بالنادي.

وذكرت تقارير أن اللاعب البرازيلي الدولي كان هدفاً لمانشستر سيتي في أغسطس 2023، قبل أن يصبح محل تحقيق من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن قضية تلاعب في النتائج، وهي قضية كادت أن تنهي مسيرته الكروية فعلياً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه تم تبرئة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً من لجنة تنظيمية مستقلة في يوليو، فيما أعربت برادي عن ثقتها بأن باكيتا، الذي يتبقى في عقده عامان، ليست لديه أي نية لمغادرة النادي.

وقالت لـ«توك سبورت»: «أعتقد أنه يريد البقاء وبالتأكيد نحن نريد بقاءه، لذلك فهو سيبقى».

وأضافت: «كان وقتاً عصيباً على لوكاس، الاتهام كان خطيراً للغاية وظل يلاحقه، كما أن الاتحاد الإنجليزي كان يسعى لإيقافه مدى الحياة على مستوى العالم، لذا جاء القرار راحة حقيقية له».

وقدمت برادي دعمها لمدرب وستهام جراهام بوتر، وانضم بوتر، مدرب برايتون وتشيلسي السابق، لوستهام في يناير الماضي عقب إقالة جولين لوبيتيجي، ولكنه عانى لتحسين النتائج، كما أن بداية موسم الفريق الحالي لم تكن جيدة حيث خسر صفر - 3 أمام سندرلاند السبت.

وأضافت: «هو بارع في التعامل مع اللاعبين ويكون علاقة خاصة معهم، ما يجعلهم يفهمون فكره جيداً، كما أنه يملك عقلية عصرية، كل هذه الأمور تعني أن تشكيل فريق منسجم وجعله يلعب بالطريقة التي يريدها يحتاج إلى بعض الوقت».