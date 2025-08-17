تشاندلر: أبوظبي على موعد مع مباريات استثنائية لسلة أميركا



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي في أكتوبر المقبل لاستضافة واحدة من أبرز المواجهات في كرة السلة العالمية، حيث يلتقي نيويورك نيكس مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مباراتين وديتين ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين-أبوظبي 2025 المُقدّمة من شركة القابضة «ADQ» يومي 2 و4 أكتوبر في صالة «الاتحاد أرينا».

وأكد نجم نيويورك نيكس السابق تايسون تشاندلر أن هذه اللقاءات تتجاوز كونها مباريات استعدادية، وقال: «إنها تجربة متكاملة؛ واللاعبون يستمتعون بخوض مغامرة جديدة، والتعرف على ثقافات مختلفة، فيما يحظى الجمهور بفرصة متابعة نخبة من أبرز نجوم الدوري الأميركي في أجواء استثنائية تضيف الكثير لكرة السلة عالمياً».

تتزامن المباريات مع مرور 75 عاماً على أول مواجهة جمعت الفريقين، ما يضيف بُعداً تاريخياً يزيد من حدة التنافس.

وقال تشاندلر: «أبوظبي تشهد مواجهة من العيار الثقيل، وفريقا نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز يضمان مجموعة من أبرز النجوم في مختلف المراكز، من لاعبي الارتكاز إلى صانعي اللعب مروراً بالأجنحة القادرة على قلب الموازين، أي موهبة شابة ستجد قدوة تلهمها في الملعب، وهذا ما يجعلني متحمساً للأثر الذي تتركه هذه المباريات في الجيل القادم».

تمثل المواجهتان محطة مهمة للمدرب الجديد لنيويورك نيكس، مايك براون، الذي اعتبره تشاندلر «الخيار الأنسب في التوقيت المثالي».

وأضاف: «الفريق كان بحاجة إلى شخصية قادرة على فرض الانضباط، وفي الوقت نفسه بناء علاقة قوية مع اللاعبين، ويملك براون رصيداً كبيراً من الخبرة وتجارب ناجحة في أكثر من محطة، واليوم وبفضل خبرته المتراكمة، أصبح مؤهلاً لقيادة الفريق في هذه المرحلة».

واختير تشاندلر أفضل لاعب دفاعي في العام خلال مسيرته مع نيكس، حيث وجّه نصيحة للاعبين الدوليين الشباب قائلاً: «الدفاع يبدأ بالقلب والشغف، إذا كانت لديك الرغبة الحقيقية في منع خصمك من التسجيل، ستبذل كل ما يلزم لإيقافه، هذه العقلية يجب أن ترافقك في كل لحظة على أرض الملعب».

وأضاف: «كثير من اللاعبين الشباب ينجذبون إلى اللقطات الاستعراضية، لكنهم ينسون أن الهدف الأهم هو الفوز، والفوز لا يتحقق إلا باللعب على الجانبين؛ إيقاف الخصم دفاعياً والمساهمة هجومياً، جميع العظماء تميزوا بقدرتهم على التفوق في الطرفين».

وقال: «الدفاع كذلك يحتاج إلى تفاصيل دقيقة؛ من وضعية الجسد إلى حركة اليدين وتمركزك الصحيح، هذه الجزئيات لا تقل أهمية عن المهارات الهجومية، وعلى اللاعبين الشباب أن يمنحوها نفس القدر من التركيز».

واختتم تشاندلر: «سواء في مانشستر أو في أبوظبي، يبقى الهدف واحداً: إلهام الجيل القادم وصناعة مستقبل كرة السلة».