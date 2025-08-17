دوناروما خارج قائمة سان جيرمان أمام نانت

باريس (أ ب)



خلت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت، من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما اليوم الأحد، في أولى جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من استبعاده من نهائي كأس السوبر الأوروبي.

دوناروما، الحارس الأساسي للمنتخب الإيطالي، كان أفضل لاعب في باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وقدم أداءً مذهلاً في الأدوار الإقصائية من البطولة.

لكن المدرب الإسباني لويس إنريكي تعاقد مع الحارس لوكاس شوفالييه من ليل قبل انطلاق الموسم الجديد، وذكرت تقارير أن سبب اختياره هو قدرته على تمرير الكرات من الخلف وهي الخطوة التي لم تعجب دوناروما.