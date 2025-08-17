هاو: تغريم إيزاك قرار إدارة نيوكاسل!



لندن (د ب أ)



قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، إن قرار تغريم ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق، أمر يخص مسؤولين آخرين بإدارة النادي.

يسعى السويدي الدولي إيزاك لإجبار إدارة نيوكاسل على الاستغناء عنه هذا الصيف، بعد رفض عرض من نادي ليفربول لضمه، حيث يتدرب اللاعب حالياً بمفرده، بعدما رفض المشاركة في عدد من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

وغاب إيزاك عن انطلاقة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعادل نيوكاسل مع أستون فيلا الذي لعب بعشرة لاعبين.

وسئل هاو عن إمكانية تغريم إيزاك، ليرد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «هناك جهات أخرى تدرس هذا الأمر، بينما أركز على تجهيز الفريق لمباراتنا القادمة».

وأدى غموض مستقبل إيزاك إلى تعقيد مهمة نيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات، حيث ضاعت عليه فرصة ضم بعض اللاعبين مثل بنجامين سيسكو.

وأكد مدرب نيوكاسل على رغبته القوية في ضم مهاجم جديد، بغض النظر عن موقف إيزاك، بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وقال هاو: «كنت أرغب في ضم مهاجم لتعويض رحيل كالوم ويلسون، ولا نفكر في تدعيم أي مركز آخر».

واختتم تصريحاته بالقول: «كنا نبحث عن بديل لكالوم، سنفتقده كثيراً، ليس بسبب إمكانياته الفنية الجيدة فقط بل لشخصيته».