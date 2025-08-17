كريستال بالاس يُصيب تشيلسي بـ «نقطة»!

لندن (أ ف ب)



بدأ تشيلسي، المُتوج بلقب مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادل سلبي على أرضه أمام جاره كريستال بالاس بطل الكأس في المرحلة الأولى.

ورغم الاستحواذ الذي تجاوز السبعين بالمئة، عجز رابع الموسم الماضي عن الوصول إلى شباك جاره الذي فاجأ ليفربول بطل الدوري بالفوز عليه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مباراة درع المجتمع بركلات الترجيح.

ويبدأ فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا الدوري بثلاث مواجهات «ديربي»، إذ يلتقي في المرحلة المقبلة خارج الديار مع وستهام ثم يعود إلى «ستامفورد بريدج» للقاء فولهام.

وبدأ ماريسكا اللقاء باشراك الوافدين الجديدين البرازيلي جواو بيدرو وجايمي جيتنز أساسيين في لقاء قدم خلاله أبطال العالم أداءً مخيباً إلى حد كبير، لاسيما في الشوط الأول الذي أفلتوا خلاله من هدف جاء بركلة حرة نفذها إيبيريتشي إيزي وألغي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) نتيجة مخالفة من مارك جويهي على السد الدفاعي (13).

ورغم تحسن أداء «البلوز» في الشوط الثاني أمام الجار الذي لم يخسروا أمامه في كافة المسابقات منذ أكتوبر 2017 (1-2 في الدوري حين تلقوا هزيمة ثانية توالياً أمامه بعد أولى في الموسم الذي سبقه على ستامفورد بريدج بالنتيجة ذاتها)، بدوا عاجزين عن الوصول إلى المرمى رغم دخول الوافدين الجديدين الآخرين البرازيلي إيستيفاو ويليان وليام ديلاب اللذين دخلا بدلاً من جواو بيدرو وجيتنز بالذات.

لكن شيئاً لم يتغير ضد فريق تأهل إلى مسابقة «يوروبا ليج» نتيجة إحرازه مسابقة الكأس لكنه سيخوض عوضاً عن ذلك «كونفرنس ليج»، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة أنه اعتباراً من الأول من مارس، كان لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور سيطرة أو نفوذ في النادي اللندني وليون الفرنسي ما يعني أنه بموجب القواعد لا يمكن للناديين المنافسة في نفس المسابقة الأوروبية.

وسيخوض بالاس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية الثالثة حيث يلتقي فريدريكشتاد النرويجي الخميس ذهاباً ثم بعدها بأسبوع إياباً.

وتغلب نوتنجهام فوريست الذي كان الموسم الماضي من المنافسين على بطاقات دوري الأبطال قبل أن يحل في النهاية سابعاً، على ضيفه برنتفورد بثلاثة أهداف للنيوزيلندي كريس وود (5 و45+2) والوافد السويسري دان ندوي (42)، مقابل هدف للبرازيلي إيجور تياجو (78 من ركلة جزاء).