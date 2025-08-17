الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»

ليل يتعادل مع بريست في «لقاء الستة»
17 أغسطس 2025 19:37

 
باريس (أ ف ب)

أهدر ليل ثلاث نقاط في مستهل مشواره ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله أمام مضيفه بريست 3-3 في المرحلة الأولى.
وتقدم ليل بهدفين عبر الوافد الجديد المخضرم أوليفييه جيرو (11)، والأيسلندي هاكون آمار هارالدسون (26)، قبل أن يردّ المالي كوماريه دومبيا بثنائية لأصحاب الأرض (34 و51) عادل بها النتيجة.
أعاد الكونغولي نغال أييل موكاو (66) التقدم من جديد للضيوف، لكن ما لبث أن فرض جوليان لو كاردينال التعادل مرة أخرى (75).
ولا شك أن فقدان النقاط الثلاث في افتتاح الموسم ليس البداية التي كان يطمح لها فريق المدرب برونو جينيزيو، حيث ينشد الفريق الذي تعاقد مع جيرو (سيصبح في التاسعة والثلاثين من عمره نهاية الشهر المقبل) خلال الصيف لتعويض مهاجمه النجم في المواسم الخمسة الماضية الدولي الكندي جوناثان ديفيد، لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الخامس الذي أنهى به الموسم الماضي.
وخاض جيرو، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 57 هدفاً في 137 مباراة دولية، مباراته الأولى في الدوري الفرنسي، بعد 13 عاماً من رحيله عن مونبلييه.
أمضى فترات في أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وميلان الإيطالي قبل أن يلعب لمدة عام مع لوس أنجلوس إف سي وغادره نهاية الشهر الماضي.
ويُعد ليل آخر فريق تُوج بطلاً لليج 1 خارج هيمنة باريس سان جيرمان، وذلك في عام 2021.

الدوري الفرنسي
ليل
باريس سان جيرمان
أوليفييه جيرو
أرسنال
تشيلسي
ميلان
