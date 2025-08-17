خورفكان ينتزع فوزاً مثيراً أمام الجزيرة في «مباراة الأهداف»



فيصل النقبي (خورفكان)



حقق خورفكان فوزاً مثيراً على الجزيرة 3-2، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مدينة خورفكان، ضمن «الجولة الأولى» من «دوري أدنوك للمحترفين»، أحرز أهداف «النسور»، لورينسي في الدقيقة 46، وإلتون مورتي في الدقيقة 57، وطارق تيسودالي في الدقيقة 81، فيما أحرز نبيل فقير هدفي «فخر أبوظبي» في الدقيقتين 67 و77.

وشهد الشوط الأول هجمات من الفريقين، من دون خطورة على المرمى، واعتمد الجزيرة على الاستحواذ وبناء الهجمات، في المقابل لجأ خورفكان إلى «المرتدات».

وفي الشوط الثاني، جاء السيناريو مثيراً وحافلاً بالأهداف، ونجح خورفكان في التقدم عن طريق البرازيلي لورينسي، في الدقيقة 46، وضاعف إلتون مورتي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 59، وسرعان ما استعاد الجزيرة عافيته، وقلص الفارق بهدف أحرزه نبيل فقير من ضربة الجزاء في الدقيقة 67، وأدرك اللاعب نفسه التعادل من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 77، إلا أن طارق تيسودالي أعاد خورفكان إلى التقدم من جديد بالهدف الثالث في الدقيقة 81.