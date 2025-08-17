الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
خورفكان ينتزع فوزاً مثيراً أمام الجزيرة في «مباراة الأهداف»

17 أغسطس 2025 20:37

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

