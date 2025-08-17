نيوكاسل يحسم التعاقد مع رامسي من أستون فيلا



لندن (أ ف ب)



حسم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط جايكوب رامسي من منافسه المحلي أستون فيلا، وفق ما أعلن.

وقال نيوكاسل «بات ابن الـ24 عاما رابع لاعب ينضم للفريق الأول في «الماجبايز» هذا الصيف بعد توقيعه عقدا طويل الأمد»، من دون تحديد مدة العقد أو قيمة الصفقة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن نيوكاسل دفع لفيلا 39 مليون جنيه إسترليني (45.20 مليون يورو)، بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه استرليني حوافز مرتبطة بالنتائج.

وشق رامسي طريقه في الفرق العمرية لفيل،ا وشارك في 167 مباراة مع الفريق الأول، بينها 46 الموسم الماضي، رغم ابتعاده لفترة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وحسم نيوكاسل المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بتقدمه على فيلا بالذات بفارق الأهداف، وشاءت الصدف أن يتواجه الفريقان في مستهل الموسم الجديد حيث تعادلا من دون أهداف على ملعب «فيلا بارك».

ولم يكن رامسي ضمن تشكيلة فيلا لمباراة السبت، بما أنه كان يضع اللمسات الأخيرة على عقده مع نيوكاسل.

وقال لاعب الوسط لموقع نيوكاسل «كانت الأمور جنونية في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، لكني سعيد حقاً لوجودي هنا وأتطلع بفارغ الصبر للبدء».

والتحق رامسي بالسويدي أنتوني إيلجانا، والألماني ماليك تياو، والحارس آرون رامسدايل المنضمين هذا الصيف لفريق المدرب إيدي هاو الذي استبعد السبت الهداف السويدي ألكسندر أيزاك بعد رد فعله على رفض نيوكاسل للعرض المقدم من ليفربول من أجل ضمه لصفوف بطل الدوري الممتاز.