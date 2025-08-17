صافرات استهجان ضد لاعب شالكه بعد شكواه من الإساءة!



لايبزج (أ ب)



أطلقت جماهير فريق لوكوموتيف لايبزج صافرات الاستهجان تجاه كريستوفر أنتوي أدجي، لاعب وسط شالكه، وذلك بعدما بدا وأنه يشكو من إساءة عنصرية خلال مباراة الفريقين بكأس ألمانيا.

وتوقف أدجي، صاحب البشرة السمراء، عن اللعب بينما كان يستعد لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 13، ثم تحدث إلى حكم المباراة على خط التماس، ثم تحدث الحكم ماكس برودا لقائدي الفريقين وتوقفت مباراة الدور الأول لمدة دقيقتين، فيما طلب المذيع الداخلي من الجماهير التوقف عن استخدام العبارات العنصرية.

بعد ذلك تعرض أدجي لصافرات الاستهجان كلما تسلم الكرة في المباراة.

وقال كارستن ماشول، المتحدث باسم لوكوموتيف لايبزج: «لم نتمكن من التحقق من صحة ذلك، لدينا عضو في الجهاز الفني يستخدم كرسياً متحركاً، وكان قريباً للغاية من اللاعب، لم يسمع أي شيء، وسألنا في الإرجاء لكن أحداً لم يسمع أي شيء، وكذلك مساعد الحكم، والذي كان قريباً من موقع تنفيذ رمية التماس، يبدو وأنه لم يسمع شيئاً، وهذا الوضع الحالي».

وفاز شالكه 1- صفر بهدف سجله بريان لازمي في الوقت الإضافي.

ويلعب شالكه في الدرجة الثانية، فيما يتواجد لوكوموتيف لايبزج في الدرجة الرابعة، وكان أهدر فرصة الصعود للدرجة الثالثة الموسم الماضي.