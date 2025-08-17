الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صافرات استهجان ضد لاعب شالكه بعد شكواه من الإساءة!

صافرات استهجان ضد لاعب شالكه بعد شكواه من الإساءة!
17 أغسطس 2025 21:39


لايبزج (أ ب)

أخبار ذات صلة
ميرتس: أميركا مستعدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
حارس يونيون برلين يغادر المستشفى بعد إغماء كأس ألمانيا


أطلقت جماهير فريق لوكوموتيف لايبزج صافرات الاستهجان تجاه كريستوفر أنتوي أدجي، لاعب وسط شالكه، وذلك بعدما بدا وأنه يشكو من إساءة عنصرية خلال مباراة الفريقين بكأس ألمانيا.
وتوقف أدجي، صاحب البشرة السمراء، عن اللعب بينما كان يستعد لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 13، ثم تحدث إلى حكم المباراة على خط التماس، ثم تحدث الحكم ماكس برودا لقائدي الفريقين وتوقفت مباراة الدور الأول لمدة دقيقتين، فيما طلب المذيع الداخلي من الجماهير التوقف عن استخدام العبارات العنصرية.
بعد ذلك تعرض أدجي لصافرات الاستهجان كلما تسلم الكرة في المباراة.
وقال كارستن ماشول، المتحدث باسم لوكوموتيف لايبزج: «لم نتمكن من التحقق من صحة ذلك، لدينا عضو في الجهاز الفني يستخدم كرسياً متحركاً، وكان قريباً للغاية من اللاعب، لم يسمع أي شيء، وسألنا في الإرجاء لكن أحداً لم يسمع أي شيء، وكذلك مساعد الحكم، والذي كان قريباً من موقع تنفيذ رمية التماس، يبدو وأنه لم يسمع شيئاً، وهذا الوضع الحالي».
وفاز شالكه 1- صفر بهدف سجله بريان لازمي في الوقت الإضافي.
ويلعب شالكه في الدرجة الثانية، فيما يتواجد لوكوموتيف لايبزج في الدرجة الرابعة، وكان أهدر فرصة الصعود للدرجة الثالثة الموسم الماضي.

ألمانيا
كأس ألمانيا
شالكه
لايبزج
آخر الأخبار
مدينة حلب
الأخبار العالمية
انتحاري يفجر نفسه في مدينة حلب
اليوم 22:11
هاتشينسون: نوتنجهام «مكان مثالي» بالنسبة لي
الرياضة
هاتشينسون: نوتنجهام «مكان مثالي» بالنسبة لي
اليوم 22:05
النظام الجديد لـ «الزوجي المختلط» في «أميركا المفتوحة» يثير الجدل!
الرياضة
النظام الجديد لـ «الزوجي المختلط» في «أميركا المفتوحة» يثير الجدل!
اليوم 22:02
زيلينسكي يعلّق على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
اليوم 21:55
«مدفعجية» أرسنال تقصف مانشستر يونايتد في معقله!
الرياضة
«مدفعجية» أرسنال تقصف مانشستر يونايتد في معقله!
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©