«مدفعجية» أرسنال تقصف مانشستر يونايتد في معقله!

لندن (أ ف ب)



أعلن أرسنال عن نفسه باكراً، وأسقط غريمه مانشستر يونايتد في معقله «أولد ترافورد»، بالفوز عليه 1-0، وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما أنهى المواسم الثلاثة الماضية وصيفاً للبطل، يسعى أرسنال إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004، فيما يمني اليونايتد النفس بأن يضع خلفه خيبة الموسم الماضي، بعدما حل في المركز الخامس عشر وتعرض للهزيمة 0-1 أمام توتنهام المتعثر في نهائي «يوروبا ليج» في خسارة كلفته مكاناً في دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة، كان اليونايتد الطرف الأفضل بوضوح في لقاء الأحد، لكنه دفع ثمن خطأ فادح لحارسه التركي ألتاي بايندير الذي لعب أساسياً نتيجة استبعاد الكاميروني أندري أونانا المرشح رحيله عن الفريق.

وبدأ المدرب البرتغالي ليونايتد روبن أموريم اللقاء باشراك الوافدين الجديدين الكاميروني براين مبومو والبرازيلي ماتيوس كونيا منذ البداية، فيما أبقى الوافد الجديد الآخر النجم المنتظر السلوفيني بنيامين شيشكو على مقاعد البدلاء، في مقاربة مختلفة عن نظيره الإسباني ميكل أرتيتا الذي فضل الزج بنجمه الجديد السويدي فيكتور يوكيريس منذ البداية، إضافة إلى الوافد الآخر لاعب الوسط الإسباني مارتين سوبيميندي.

وبدأ اليونايتد اللقاء ضاغطاً وسط استحواذ شبه مطلق، لكن ضيفه اللندني صدمه بهدف التقدم الذي سجله الإيطالي ريكاردو كالافيوري بالرأس في الدقيقة 13 إثر ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس وأخطأ الحارس بايندير في التعامل معها.

وحاول اليونايتد العودة وضغط بحثاً عن التعادل الذي كاد يتحقق في الدقيقة 30 بعد تمريرة رائعة من القائد البرتغالي برونو فرنانديز للدنماركي الشاب باتريك دورجو الذي أطلق الكرة من خارج المنطقة، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الإسباني دافيد رايا.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة في 45 دقيقة أولى مخيبة إلى حد كبير ليوكيريس، إذ لم يسدد على المرمى في أي مناسبة حتى أن تمريراته لم تكن موفقة، ما دفع أرتيتا إلى استبداله في ربع الساعة الأول من الشوط الثاني بالألماني كاي هافيرتز.

ومع بقاء النتيجة على حالها، قرر أموريم إدخال شيشكو في الدقيقة 65 بدلاً من مايسون ماونت تزامنا مع استمرار سيطرة اليونايتد على الكرة من دون فعالية أمام المرمى رغم المحاولات وأبرزها على الإطلاق لمبومو في الدقيقة 74 بكرة رأسية لكنه اصطدم بتألق الحارس رايا.

وفي محاولاته القليلة على المرمى، كاد أرسنال أن يوجه الضربة القاضية لمضيفه من ركلة حرة نفذها رايس فتحولت الكرة من السد الدفاعي وهزت الشباك الجانبية (82).

وحاصر اليونايتد ضيفه اللندني في معقله أواخر اللقاء وهدد مرماه في أكثر من مناسبة لكن من دون توفيق، ليعود «المدفعجية» من معقل غريمهم بالنقاط الثلاث ومن دون هزيمة في الدوري أمام «الشياطين الحمر» منذ سبتمبر 2022.