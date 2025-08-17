النظام الجديد لـ «الزوجي المختلط» في «أميركا المفتوحة» يثير الجدل!



شتوتجارت (د ب أ)



يستعد الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف للمشاركة رفقة البولندية إيجا شفيونتيك والأميركية المخضرمة فينوس وليامز البالغة من العمر 45 عاماً، في منافسات الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، والتي ستقام بنظام غير مسبوق.

ستقام منافسات الزوجي المختلط يومي الأربعاء والخميس على أكبر ملعبين في فلاشينج ميدوز، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم الأحد، وذلك بدلاً من إقامتها وسط منافسات الفردي والزوجي في القرعة الرئيسية.

وسيشارك في زوجي المختلط 16 فريقاً بدلاً من 32 فريقاً للمنافسة على جائزة قيمتها مليون دولار، وستقام المباريات من 4 أشواط بدلاً من 6، بدون أفضلية، وسيكون كسر التعادل في المجموعة النهائية من 10 أشواط، وتشمل التعديلات إقامة المجموعتين الأولى والثانية من 6 أشواط في النهائي فقط.

وأثار هذا التغيير الجذري ردود فعل متباينة، وقالت شفيونتيك «نستمتع، والجماهير تستمتع، والبطولات تستفيد أيضاً».

من جانبها وصفت النجمة التشكية السابقة، مارتينا نافراتيلوفا، الفائزة بـ10 ألقاب في الزوجي المختلط بالبطولات الكبرى (جراند سلام) النظام الجديد بأنه مهزلة، لأنه لن يسمح بمشاركة لاعبات الزوجي المخضرمات.

وتبقى الألمانية لورا سيجموند، التي فازت بألقاب الزوجي النسائي والزوجي المختلط في البطولات الكبرى، إحدى ضحايا النظام الجديد، الذي تأهلت فيه ثمانية من الزوجي بناء على التصنيف العالمي، بينما حصل الثمانية الآخرون على بطاقات دعوة.

قالت سيجموند «الزوجي المختلط بطولة رائعة، لا يجب التعامل معه على أنه مسابقة استعراضية»، لكن مواطنها الألماني تيم بوتس، بطل الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة 2023، أشار إلى أمور مختلفة، حيث قال «إنها فكرة غبية بالنسبة لنا، ولكنها عبقرية من وجهة نظر المنظمين».

أضاف أنه شهد ملاعب خالية تماما خلال المباريات المختلطة، قائلاً «الملاعب كانت خاوية»، وهو ما لن يكون عليه الحال مع تواجد عدد كبير من النجوم في نيويورك. من المتوقع حضور جماهيري غفير لمشاهدة ألكاراز و البريطانية إيما رادوكانو، بطلة أميركا المفتوحة سابقا، وبطلي الفردي في أولمبياد طوكيو زفيريف والسويسرية بليندا بنشيتش، ووليامز والأميريي رايلي أوبيلكا، وشفيونتيك والنرويجي كاسبر رود، وديوكوفيتش والصربية أولجا دانيلوفيتش، وغيرهم.

وقال زفيريف إنه تلقى رسالة نصية من السويسرية بنشيتش التي انتهزت الفرصة لأن البطولة تسبق منافسات الفردي، وقالت «أحب لعب مباريات الزوجي والمختلط، لكن هذا الأمر يفوق قدرتي على التحمل في بطولة جراند سلام، إنها فرصة جيدة».

يعرف زفيريف وبينشيتش بعضهما البعض منذ سنوات عديدة، لكن الإيطالي سينر، المصنف الأول عالمياً قال إنه التقى شريكته الأميركية إيما نافارو للمرة الأولى فقط بعد الإعلان عن الثنائي.

قال سينر «لم نتحدث مطلقاً، ولم نتبادل الرسائل النصية».

وتبقى هناك بطاقتا دعوة متاحتان، وقد تذهب إحداهما إلى البريطانية كاتي بولتر وخطيبها الأسترالي أليكس دي مينور، قال بوتس «أتوقع أن تكون الأمور جيدة بشأن النظام الجديد، وأظن أنه سيطبق في بطولات جراند سلام أخرى».