هاتشينسون: نوتنجهام «مكان مثالي» بالنسبة لي



لندن (د ب أ)



وصف أوماري هاتشينسون فريق نوتنجهام فورست بأنه مكان مثالي بالنسبة له، وذلك بعد توقيع عقد مدته خمسة مواسم مع النادي الإنجليزي.

أبرم نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نوتنجهام، الصفقتين الخامسة والسادسة خلال الصيف الجاري، بعدما وقع هاتشينسون وجيمس ماكاتي عقدين طويلي الأمد.

كان هاتشينسون ركيزة في منتخب أوروبا الفائز بلقب أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً هذا الصيف، ويستعد للالتقاء مجدداً مع زميليه بالمنتخب، مكاتي وإليوت أندرسون، في صفوف نوتنجهام أكد هاتشينسون «21 عاماً» أن أندرسون أقنعه بالانضمام إلى نونتجهام، بعدما بقي موسمين بصفوف إبسويتش.

صرح اللاعب الإنجليزي عبر قناة ناديه الرسمية «لقد كانت أسابيع طويلة وصعبة، أنا متحمس جداً لوجودي هنا، ولا أتحمل انتظار انطلاقة مشواري مع الفريق».

أضاف «أعرف الكثير من اللاعبين هنا، لقد أخبروني بمدى روعة المكان ومدى تطوري لاعباً، إنه المكان المثالي لي».

وقال: «كنت أقضي فترة إعداد برفقة أخي، وتلقيت رسالة من أندرسون يطالبني بالانضمام للفريق، وقلت له سأبذل قصارى جهدي، ولكنه أقنعني بالفعل».

وقضى ماكاتي قائد منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً فترتي إعارة من مانشستر سيتي إلى شيفيلد يونايتد، لكنه قرر الانتقال نهائيا إلى نوتنجهام فورست مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وسار على خطى هاتشينسون بتوقيع عقد حتى عام 2030 .

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً شارك في 27 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي، ووجد أنه حان الوقت لخوض تحد جديد.