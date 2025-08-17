الوصل يتخطى بني ياس بهدفين



معتز الشامي (دبي)



فاز الوصل على بني ياس 2-صفر، على استاد زعبيل، في ختام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل الهدفين، أدريلسون سيلفا في الدقيقة 23، وبيدرو ماليرو في الدقيقة 72.

وأنهى «الإمبراطور» الشوط الأول متقدماً بهدف إثر رأسية من أدريلسون سيلفا، من ضربة ركنية نفذها هوجو نيتو في الدقيقة 23، ليسجل «الأصفر» 6 من آخر 14 هدفاً في مرمى «السماوي» من ضربات ركنية.

حاول الوصل مضاعفة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، بكرة عرضية من علي صالح، مرت إلى خارج الملعب، عاد صالح ليصنع فرصة خطيرة لفابيو ليما في الدقيقة 67، ولكنه سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 72، أضاف البرتغالي بيدرو ماليرو الهدف الثاني للوصل، من كرة عرضية لهوجو نيتو، قابلها ماليرو «على الطاير»، ليسجل هدفاً من طراز عالمي، ويصبح ثاني برتغالي يسجّل مع الوصل في «دورينا»، منذ مواطنه هوجو فيانا، في موسم 2015-2016.