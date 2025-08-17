الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يتخطى بني ياس بهدفين

الوصل يتخطى بني ياس بهدفين
17 أغسطس 2025 22:43

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
الوحدة ينطلق بـ«ثنائية خربين» في «أدنوك للمحترفين»
خورفكان ينتزع فوزاً مثيراً أمام الجزيرة في «مباراة الأهداف»


فاز الوصل على بني ياس 2-صفر، على استاد زعبيل، في ختام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل الهدفين، أدريلسون سيلفا في الدقيقة 23، وبيدرو ماليرو في الدقيقة 72.
وأنهى «الإمبراطور» الشوط الأول متقدماً بهدف إثر رأسية من أدريلسون سيلفا، من ضربة ركنية نفذها هوجو نيتو في الدقيقة 23، ليسجل «الأصفر» 6 من آخر 14 هدفاً في مرمى «السماوي» من ضربات ركنية.
حاول الوصل مضاعفة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، بكرة عرضية من علي صالح، مرت إلى خارج الملعب، عاد صالح ليصنع فرصة خطيرة لفابيو ليما في الدقيقة 67، ولكنه سددها أعلى العارضة.
وفي الدقيقة 72، أضاف البرتغالي بيدرو ماليرو الهدف الثاني للوصل، من كرة عرضية لهوجو نيتو، قابلها ماليرو «على الطاير»، ليسجل هدفاً من طراز عالمي، ويصبح ثاني برتغالي يسجّل مع الوصل في «دورينا»، منذ مواطنه هوجو فيانا، في موسم 2015-2016.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
بني ياس
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز ولاية تبسة في الجزائر
18 أغسطس 2025
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
اليوم 23:17
شعار وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
بدء دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة غدا
اليوم 23:16
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
الرياضة
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
اليوم 23:09
أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى بهجوم نفذه مسلحون في الكونغو الديمقراطية
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©