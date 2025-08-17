الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج أبطال «العائلات» و«المخضرمين»

«أبوظبي الدولي للشطرنج» يتوج أبطال «العائلات» و«المخضرمين»
17 أغسطس 2025 23:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 73 للمساعدات في قطاع غزة
رحيل جاسم الحداد «ماسترو» الشارقة


حصدت عائلة «أكوبيان» من أرمينيا المركز الأول في بطولة «الشطرنج العائلي»، التي اختتمت اليوم ضمن «النسخة 31» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، مسجلة 12 نقطة، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين.
شهدت البطولة مشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 70 عائلة، حيث يتألف كل فريق من لاعب مع أحد الوالدين.
وأحرزت عائلة «مانوكيان» من أرمينيا أيضاً، المركز الثاني برصيد11 نقطة، بالفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة أخرى، وذهب المركز الثالث إلى عائلة «مانصوروف» من أوزبكستان برصيد 10 نقاط، بالفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة.
وفي السياق ذاته، فاز الأستاذ الدولي الكبير، الأوزبكي الكسي بارسوف، بلقب بطولة «المخضرمين» لعمر 50 سنة فما فوق، محرزاً 6.5 نقطة، وسط منافسة قوية بين 35 مشاركاً، وجاء ثانياً الأستاذ الدولي الأذربيجاني الجار باجراني، وثالثاً الإيطالي سيجي كروموفس.
وفي سياق متصل لم تحسم الجولة الثالثة، الصدارة في بطولة الأساتذة، بمشاركة 206 لاعبين ولاعبات من أصحاب الألقاب الدولية، بعد مواجهات قوية ومثيرة، كما تأخر إعلان الصدارة في البطولة المفتوحة، «أ»، و«ب»، بينما شهد المهرجان إقامة الجولة الثالثة من بطولة الناشئين.
يذكر أن المهرجان المقام حاليا يستمر حتى 24 أغسطس الجاري، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندقي «راديسون بلو» وسانت ريجيس في أبوظبي، بمجموع جوائز تبلع نصف مليون درهم، ويشهد 27 بطولة.

الإمارات
أبوظبي
الشطرنج
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز ولاية تبسة في الجزائر
18 أغسطس 2025
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
اليوم 23:17
شعار وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
بدء دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة غدا
اليوم 23:16
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
الرياضة
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
اليوم 23:09
أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى بهجوم نفذه مسلحون في الكونغو الديمقراطية
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©