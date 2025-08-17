الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
17 أغسطس 2025

 
باريس (أ ب)

احتاج المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو 11 دقيقة فقط، ليسجل هدفاً في عودته إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكن فريقه ليل تعادل مع بريست 3- 3.
أصبح جيرو «38 عاماً» أكبر هداف سناً في صفوف ليل في الدوري الفرنسي، وأكمل المباراة لنهايتها.
صرح جيرو عبر منصة (دازن) عقب اللقاء «كانت لحظة مميزة بالنسبة لي، وأنا سعيد بالعودة إلى الدوري الفرنسي، لقد سألني المدرب عدة مرات عن شعوري، ونقلت له رغبتي في إكمال المباراة».
انضم جيرو إلى ليل بعد تجربة مخيبة للآمال مع فريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي.
سبق لجيرو أن لعب لأندية ميلان وتشيلسي وأرسنال، النادي الذي انضم إليه قادماً من مونبلييه بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي في عام 2012، حيث سجل 21 هدفاً في الدوري ذلك الموسم.
ويبقى المهاجم الفرنسي المخضرم أيضاً هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 57 هدفاً، وساهم في الفوز بكأس العالم 2018.
واختتم جيرو بالقول «أردت أن أتحدى نفسي مجدداً».

الدوري الفرنسي
ليل
أوليفييه جيرو
أرسنال
ميلان
تشيلسي
