شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»



سينسيناتي (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثالثة عالمياً، نهائي دورة سينسيناتي الألف نقطة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، وذلك بعدما جددت تفوقها على الكازخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة عالمياً بالفوز عليها 7-5 و6-3.

وبعدما بلغت نصف النهائي في الموسمين الماضيين، حيث خسرت أمام الأميركية كوكو جوف، وغريمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا توالياً، تمكنت شفيونتيك أخيراً من بلوغ نهائي هذه الدورة بعد تحقيقها فوزها الرابع هذا الموسم على ريباكينا التي خسرت أمام البولندية في كأس يونايتد وربع نهائي دورة الدوحة الألف نقطة وثمن نهائي بطولة رولان جاروس.

ونتيجة فوزها السادس من أصل 10 مواجهات ضد الكازخستانية، ستخوض شفيونتيك، المتوجة الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، النهائي الثالث عشر لها في دورات الألف نقطة التي أحرزت فيها 10 ألقاب حتى الآن، آخرها يعود إلى دورة روما في مايو 2024 حين تغلبت في النهائي على سابالينكا.

في المقابل وبعدما جردت سابالينكا من اللقب بالفوز عليها في ربع النهائي، انتهى مشوار ريباكينا، بطلة ويمبلدون لعام 2022، عند نصف النهائي في سينسيناتي حيث لم تذهب سابقاً أبعد من ربع النهائي (مرة واحدة عام 2022)، وتأجل مسعاها للفوز بلقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد إنديان ويلز وروما عام 2023.

وتتواجه شفيونتيك في النهائي التاسع والعشرين في مسيرتها المتوجة بـ23 لقباً، بينها 6 في البطولات الأربع الكبرى، مع الإيطالية جازمين باوليني الخامسة عالمياً والسابعة في الدورة أو الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

وبعدما احتفظت كل لاعبة بإرسالها في بداية المجموعة الأولى، اعتقدت ريباكينا أنها خلقت الفارق في الشوط السابع الذي انتزعته على إرسال منافستها في طريقها للتقدم 5-4، لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط العاشر وأدركت التعادل 5-5 ثم تقدمت على إرسالها 6-5 قبل أن تكسر إرسال الكازخستانية مجدداً وتحسمها 7-5 في 45 دقيقة.

وواصلت شفيونتيك تفوقها في المجموعة الثانية وتقدمت 4-1 بعدما انتزعت إرسال الكازخستانية في الشوط الرابع، في طريقها لحسمها 6-3 واللقاء في ساعة و38 دقيقة.