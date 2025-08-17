الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»

شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
17 أغسطس 2025 23:17

 
سينسيناتي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
النظام الجديد لـ «الزوجي المختلط» في «أميركا المفتوحة» يثير الجدل!
جوف إلى ربع نهائي سينسيناتي في 79 دقيقة


بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثالثة عالمياً، نهائي دورة سينسيناتي الألف نقطة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها، وذلك بعدما جددت تفوقها على الكازخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة عالمياً بالفوز عليها 7-5 و6-3.
وبعدما بلغت نصف النهائي في الموسمين الماضيين، حيث خسرت أمام الأميركية كوكو جوف، وغريمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا توالياً، تمكنت شفيونتيك أخيراً من بلوغ نهائي هذه الدورة بعد تحقيقها فوزها الرابع هذا الموسم على ريباكينا التي خسرت أمام البولندية في كأس يونايتد وربع نهائي دورة الدوحة الألف نقطة وثمن نهائي بطولة رولان جاروس.
ونتيجة فوزها السادس من أصل 10 مواجهات ضد الكازخستانية، ستخوض شفيونتيك، المتوجة الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، النهائي الثالث عشر لها في دورات الألف نقطة التي أحرزت فيها 10 ألقاب حتى الآن، آخرها يعود إلى دورة روما في مايو 2024 حين تغلبت في النهائي على سابالينكا.
في المقابل وبعدما جردت سابالينكا من اللقب بالفوز عليها في ربع النهائي، انتهى مشوار ريباكينا، بطلة ويمبلدون لعام 2022، عند نصف النهائي في سينسيناتي حيث لم تذهب سابقاً أبعد من ربع النهائي (مرة واحدة عام 2022)، وتأجل مسعاها للفوز بلقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد إنديان ويلز وروما عام 2023.
وتتواجه شفيونتيك في النهائي التاسع والعشرين في مسيرتها المتوجة بـ23 لقباً، بينها 6 في البطولات الأربع الكبرى، مع الإيطالية جازمين باوليني الخامسة عالمياً والسابعة في الدورة أو الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.
وبعدما احتفظت كل لاعبة بإرسالها في بداية المجموعة الأولى، اعتقدت ريباكينا أنها خلقت الفارق في الشوط السابع الذي انتزعته على إرسال منافستها في طريقها للتقدم 5-4، لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط العاشر وأدركت التعادل 5-5 ثم تقدمت على إرسالها 6-5 قبل أن تكسر إرسال الكازخستانية مجدداً وتحسمها 7-5 في 45 دقيقة.
وواصلت شفيونتيك تفوقها في المجموعة الثانية وتقدمت 4-1 بعدما انتزعت إرسال الكازخستانية في الشوط الرابع، في طريقها لحسمها 6-3 واللقاء في ساعة و38 دقيقة.

التنس
سينسيناتي
إيجا شفيونتيك
ريباكينا
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز ولاية تبسة في الجزائر
18 أغسطس 2025
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
الرياضة
شفيونتيك إلى نهائي «سينسيناتي»
اليوم 23:17
شعار وزارة التربية والتعليم
علوم الدار
بدء دوام الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة غدا
اليوم 23:16
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
الرياضة
11 دقيقة تعيد جيرو للتسجيل في الدوري الفرنسي بعد غياب 13 عاماً
اليوم 23:09
أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى بهجوم نفذه مسلحون في الكونغو الديمقراطية
اليوم 23:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©