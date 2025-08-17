«أبوظبي للأوراق المالية» يعلن دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرصه على الاستضافة والمشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية والرياضية، لربط السوق بالمجتمع، وزيادة الوعي بخدماته والفرص الاستثمارية، وبناء علاقات وشراكات قوية مع الجهات الأخرى، والمساهمة في التنمية المستدامة.

جاء ذلك بمناسبة استضافة مباراة الشطرنج الودية بين اتحاد يريفان للشطرنج، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في قاعة التداول بمقره في أبوظبي.

وأكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أهمية الشطرنج كرياضة ذهنية، لها أثر ملموس في التفكير الاستراتيجي، وتنمية المهارات، ومواجهة التحديات والقدرة على التخطيط، واتخاذ القرارات الصحيحة.

وأثنى النعيمي على جهود نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة حسين عبدالله الخوري، في التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تنظيم هذه الفعالية، وتجاوبه مع التوجه الخاص بتنظيم فعاليات متنوعة في الشطرنج.