الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راشد الملا يحصد برونزية الجولة الافتتاحية بمونديال الدراجات المائية

راشد الملا يحصد برونزية الجولة الافتتاحية بمونديال الدراجات المائية
18 أغسطس 2025 09:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
«آل علي» يمثل الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية بتايلاند

حقق البطل العالمي و نجم فريق أبوظبي، راشد الملا، إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بعد أن صعد إلى منصة التتويج في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية جراند بري إندونيسيا - بحيرة توبا 2025
وحصد الملا المتوج بلقب العالم في فئة الحركات الاستعراضية، المركز الثالث في نفس الفئة برصيد 40 نقطة، إثر منافسة قوية أمام نخبة من أبرز نجوم العالم في هذه الرياضة.
وكان المركز الأول من نصيب الإيطالي روبرتو مارياني برصيد 50 نقطة، وجاء مواطنه ماسيمو أكومولو ثانياً برصيد 44 نقطة، ما يعكس شدة المنافسة العالمية في هذه الفئة .
ويواصل فريق أبوظبي، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأكيد حضوره المميز في المحافل العالمية، بعد سلسلة من الإنجازات التي عزّزت مكانته في الصفوف الأولى، مؤكداً ريادة الإمارات في الرياضات البحرية عالمياً.
وتقام الجولة المقبلة من البطولة، في أولبيا بإيطاليا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، وتعد ثاني جولات بطولة العالم "Pro-Circuit" بعد جولة إندونيسيا.
وأهدى الملا إنجازه إلى القيادة الرشيدة، في ظل الدعم والتحفيز الذي يلقاه الفريق لحصد الألقاب العالمية في كافة البطولات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنافسة في بحيرة توبا كانت قوية، وسط ظروف صعبة، لم تثنه عن بلوغ منصة التتويج مع بداية الموسم، آملاً تقديم الأفضل في الجولة المقبلة بإيطاليا للحفاظ على اللقب العالمي.

راشد الملا
بطولة العالم للدراجات المائية
آخر الأخبار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
علوم الدار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
اليوم 10:24
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
الأخبار العالمية
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
اليوم 09:48
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
الرياضة
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
اليوم 09:47
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
اليوم 09:23
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
الرياضة
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©