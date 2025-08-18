راشد الملا يحصد برونزية الجولة الافتتاحية بمونديال الدراجات المائية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البطل العالمي و نجم فريق أبوظبي، راشد الملا، إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بعد أن صعد إلى منصة التتويج في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية جراند بري إندونيسيا - بحيرة توبا 2025

وحصد الملا المتوج بلقب العالم في فئة الحركات الاستعراضية، المركز الثالث في نفس الفئة برصيد 40 نقطة، إثر منافسة قوية أمام نخبة من أبرز نجوم العالم في هذه الرياضة.

وكان المركز الأول من نصيب الإيطالي روبرتو مارياني برصيد 50 نقطة، وجاء مواطنه ماسيمو أكومولو ثانياً برصيد 44 نقطة، ما يعكس شدة المنافسة العالمية في هذه الفئة .

ويواصل فريق أبوظبي، التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأكيد حضوره المميز في المحافل العالمية، بعد سلسلة من الإنجازات التي عزّزت مكانته في الصفوف الأولى، مؤكداً ريادة الإمارات في الرياضات البحرية عالمياً.

وتقام الجولة المقبلة من البطولة، في أولبيا بإيطاليا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، وتعد ثاني جولات بطولة العالم "Pro-Circuit" بعد جولة إندونيسيا.

وأهدى الملا إنجازه إلى القيادة الرشيدة، في ظل الدعم والتحفيز الذي يلقاه الفريق لحصد الألقاب العالمية في كافة البطولات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنافسة في بحيرة توبا كانت قوية، وسط ظروف صعبة، لم تثنه عن بلوغ منصة التتويج مع بداية الموسم، آملاً تقديم الأفضل في الجولة المقبلة بإيطاليا للحفاظ على اللقب العالمي.