الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!

فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
18 أغسطس 2025 09:22

ساو باولو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فابيو يعادل الرقم القياسي لشيلتون بـ1390 مباراة!
بين المونديال وانهيار حلم الكرة الذهبية.. نيمار موهبة بلا فعالية!

تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم، في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا جاما بنتيجة صفر/ 6، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي.
وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس، الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013 خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادماً من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخراً حتى نهاية العام الجاري. لكن سانتوس واصل نتائجه المخيبة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة، ليبقى مهدداً بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقاً. أما فاسكو دا جاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهدداً أيضاً بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.
وأنهى فاسكو دا جاما الشوط الأول، متقدماً بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، وأمطر شباك منافسه بخمسة أهداف خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.
وسجل ديفيد كوريا دا فونسيكا الهدف الثاني بالدقيقة 52، وأضاف كوتينيو نجم برشلونة وليفربول السابق الهدفين الثالث والخامس بالدقيقتين 54 و62، بينما سجل ريان الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 60، واختتم دانيلو نيفيز مهرجان الأهداف في الدقيقة 68.
وفي لقاء آخر مثير بنفس التوقيت، فاز جريميو على مضيفه أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3/ 1.
تقدم مينيرو بهدف جوستافو سكاربا في الدقيقة 38، ورد ضيفه بثلاثية سجلها إدينيلسون دوس سانتوس وفابيان بالبوينا وألكسندر أرافينيا في الدقائق 45 و58 و90.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء 4 مرات، حيث طرد توماس كويلو وجونيور ألونسو ثنائي أتلتيكو مينيرو في الدقيقتين 76 و93، وطرد أيضاً كارلوس فينيسيوس ودودي ثنائي جريميو في الدقيقتين 65 و93.
ورفع جريميو رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة من 19 مباراة، ليحتل المركز 13، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مينيرو عند 24 نقطة من 18 مباراة في المركز 11.

 

نيمار
فاسكو دا جاما
سانتوس
آخر الأخبار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
علوم الدار
"محكمة أم القيوين" تطلق مبادرة العودة إلى المدارس
اليوم 10:24
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
الأخبار العالمية
جولة إعادة في انتخابات بوليفيا الرئاسية
اليوم 09:48
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
الرياضة
مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
اليوم 09:47
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
"المصرف المركزي" يوقف رخصة شركة "ياس تكافل"
اليوم 09:23
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
الرياضة
فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!
اليوم 09:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©