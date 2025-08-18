فاسكو دا جاما يضرب سانتوس بسداسية.. حضور نيمار لم يمنع الانهيار!

ساو باولو (د ب أ)

تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم، في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا جاما بنتيجة صفر/ 6، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي.

وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس، الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013 خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادماً من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخراً حتى نهاية العام الجاري. لكن سانتوس واصل نتائجه المخيبة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة، ليبقى مهدداً بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقاً. أما فاسكو دا جاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهدداً أيضاً بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.

وأنهى فاسكو دا جاما الشوط الأول، متقدماً بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، وأمطر شباك منافسه بخمسة أهداف خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.

وسجل ديفيد كوريا دا فونسيكا الهدف الثاني بالدقيقة 52، وأضاف كوتينيو نجم برشلونة وليفربول السابق الهدفين الثالث والخامس بالدقيقتين 54 و62، بينما سجل ريان الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 60، واختتم دانيلو نيفيز مهرجان الأهداف في الدقيقة 68.

وفي لقاء آخر مثير بنفس التوقيت، فاز جريميو على مضيفه أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3/ 1.

تقدم مينيرو بهدف جوستافو سكاربا في الدقيقة 38، ورد ضيفه بثلاثية سجلها إدينيلسون دوس سانتوس وفابيان بالبوينا وألكسندر أرافينيا في الدقائق 45 و58 و90.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء 4 مرات، حيث طرد توماس كويلو وجونيور ألونسو ثنائي أتلتيكو مينيرو في الدقيقتين 76 و93، وطرد أيضاً كارلوس فينيسيوس ودودي ثنائي جريميو في الدقيقتين 65 و93.

ورفع جريميو رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة من 19 مباراة، ليحتل المركز 13، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مينيرو عند 24 نقطة من 18 مباراة في المركز 11.