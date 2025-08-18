الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية

مع انطلاقة السوبر السعودي.. القادسية يراهن على الصفقات القوية
18 أغسطس 2025 09:47

الرياض (د ب أ)

قدم فريق القادسية أداءً استثنائياً ليتواجد بين أندية المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق في الموسم الماضي 2024/ 2025، كما حجز مقعده في المشهد الختامي الأبرز، نهائي أغلى الكؤوس. وفي أول موسم بعد عودته «في حلته الجديدة» إلى دوري الكبار، خطف القادسية الأنظار منافساً قوياً ومحققاً العديد من النتائج القوية، التي ساهمت في تحقيقه المركز الرابع بالدوري السعودي لكرة القدم، كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي خسره أمام الاتحاد «بطل الثنائية»، لكن الفريق سيكون في موسمه الجديد متأهباً للذهاب لما هو أبعد من ذلك، وهو ما تعكسه صفقات الفريق التي أبرمها هذا الصيف.
ويستهل القادسية موسمه بخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الأهلي غداً الثلاثاء، لحساب الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي 2025، الذي تستضيفه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة الاتحاد والنصر اللذين سيلتقيان في نصف النهائي الأول.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها القادسية ببطولة كأس السوبر السعودي، ويأمل في اقتناص لقب تاريخي يتوج به ما قدمه في الموسم الماضي، ويمنحه الدفعة المعنوية القوية قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.
ويأتي القادسية كأكثر أندية الدوري السعودي حتى الآن إبراماً للصفقات، حيث تعاقد مع ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا وهداف الدولي الإيطالي، كما ضم مصعب الجوير قادماً من الهلال، وعبدالله آل سالم من الخليج، محمد الثاني من الحزم، ياسر الشهراني من الهلال، فضلاً عن استعادة ميجيل كارفاليو بعد انتهاء إعارته لميريدا الإسباني.
وخلال معسكره الخارجي خاض القادسية العديد من المواجهات القوية، أبرزها تلك التي جمعته مع إشبيلية الإسباني، بجانب لقائه مع نوتنجهام فورست الإنجليزي. وخاض القادسية أربع مباريات ودية، خسر أمام سانت ترويدن البلجيكي بهدف وحيد، وتعادل سلبياً مع ليفانتي الإسباني، وتعادل مع إشبيلية الإسباني بهدفين لكل فريق قبل الخسارة بركلات الترجيح، ثم تعادل سلبياً مع نوتنجهام فورست الإنجليزي.

كأس السوبر السعودي
القادسية
الأهلي السعودي
