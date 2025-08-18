يلاقي القادسية غداً.. الأهلي يبحث عن البداية السوبر

الرياض (د ب أ)

يضع النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على استعداداته للموسم الجديد، الذي يستهله بخوض منافسات كأس السوبر السعودي 2025، الذي تحتضنه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أندية الاتحاد، النصر، القادسية والأهلي.

وجاءت مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي 2025 بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة، ليقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة الأهلي الذي سيخوض مواجهة قبل النهائي أمام القادسية يوم غد الثلاثاء، فيما تشهد مباراة قبل النهائي الأولى كلاسيكو منتظراً بين الاتحاد والنصر.

ويدخل الأهلي البطولة بحثاً عن لقب محلي غائب، وذلك بعد التتويج التاريخي بدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسعى الأهلي لاستعادة منصات التتويج محلياً في الموسم الجديد، ويأمل في أن تكون البداية من بطولة السوبر.

ويسعى الأهلي لإضافة النجمة الثانية له في السوبر السعودي، بعدما كان قد توج بنسخة 2016 على حساب الهلال. وخاض الأهلي معسكراً ثلاثياً في أوروبا هذا الصيف في كل من النمسا، وإيطاليا وإسبانيا، خاض خلاله العديد من المواجهات الودية القوية، آخرها مباراته أمام العين الإماراتي.

وشارك الأهلي في ست مباريات ودية، فاز على تيرول النمساوي 1/2، ثم تغلب على إلتشي الإسباني 2/صفر ودوردريخت الهولندي 3/صفر، ثم تعادل مع العين الإماراتي 1/1 ومع سيلتك الاسكتلندي 1/1، ثم خسر بضربات الترجيح أمام كومو الإيطالي 3/1.

وأبرم الأهلي عدة صفقات هذا الصيف، على رأسها التعاقد مع الفرنسي إنزو ميلوت، قادماً من شتوتجارت الألماني، وعبدالإله الخيبري من الرياض، صالح أبو الشامات من الخليج، محمد عبدالرحمن من الاتفاق.

في المقابل رحل عن صفوف الفريق كل من جابري فيجا إلى بورتو البرتغالي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو إلى السد القطري، فيما غادر أليوسكي إلى لوجانو السويسري، وغادر سانت ماكسيمان إلى أميركا.

ويسعى المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى تحقيق اللقب الثاني له مع الفريق الذي تولى تدريبه قبل موسمين، ووضعت إدارة الأهلي كامل ثقتها به لينتج ذلك عن تتويج الفريق باللقب الآسيوي. ورغم ذلك يعلم يايسله جيداً أنه بحاجة إلى تحقيق لقب محلي يسعد به جماهير الأهلي المتعطشة للألقاب، كما أن الفوز بالبطولة الآسيوية رفع معنويات الفريق كثيراً، وجعل جماهيره ترفع سقف التوقعات. وفي حال نجح يايسله في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، فسيكون ذلك اللقب هو الخامس له في مسيرته التدريبية، بعدما حقق الدوري مرتين والكأس مرة مع ريد بول سالزبورج النمساوي، فيما كان اللقب الآسيوي هو الرابع له في مسيرته.