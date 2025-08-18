أرسنال ملك «الركنيات» في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق أرسنال فوزاً مهماً على مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/ 26، بهدف دون رد، على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، برأسية ريكاردو كالافيوري من ركلة ركنية.

واستمر تفوق أرسنال في استغلال الركلات الركنية، حيث سجل هدفه الأول في الموسم الجديد بعد مرور 13 دقيقة فقط، وسجل أرسنال 31 هدفاً من ركلات ركنية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية موسم 2023/ 2024، متفوقاً بفارق 11 هدفاً عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد (20 هدفاً)، وفي الفترة نفسها، استقبل مانشستر يونايتد أكبر عدد من الأهداف من ركلات ركنية في المسابقة، بواقع 23 هدفاً.

وفاز أرسنال في اثنتين من آخر 3 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد يونايتد وتعادل في واحدة، بعد أن فاز مرة واحدة فقط في زياراته الـ16 السابقة إلى أولد ترافورد، حيث تعادل 5 مرات وخسر 10 مباريات، وجاءت جميع انتصارات أرسنال الستة خارج أرضه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس النتيجة 1-0.

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في 3 من المواسم الستة الماضية، بعد أن خسر مباراته الأولى على ملعب أولد ترافورد في اثنتين من أول 28 موسماً له في المسابقة، حيث حقق 21 انتصاراً و5 تعادلات.

وتكبد روبن أموريم هزيمته الخامسة عشرة في مباراته الـ28 في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب لمانشستر يونايتد، حيث فاز في 7 وتعادل في 6، وتعد هذه أسرع مرة يصل فيها مدرب إلى 15 هزيمة في المسابقة، دون أن يتولى مسؤولية فريق صاعد حديثاً، منذ بول هارت مع بورتسموث في عام 2009، وذلك خلال 27 مباراة.