قاعدة «غير معروفة» تنقذ تشيلسي أمام كريستال بالاس

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي دون أهداف، وأنقذت قاعدة «غير معروفة» تشيلسي من الهزيمة في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج، وذلك رغم استعانة البلوز بـ6 مهاجمين تعاقد معهم مقابل 250 مليون جنيه إسترليني.

وألغى حكم الساحة هدفاً لكريستال بالاس بعد تدخل حكام تقنية الفيديو «فار»، واعتقد إيبيريتشي إيزي أنه منح كريستال التقدم بتسديدة رائعة من ركلة حرة في أول 15 دقيقة، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد وألغت الهدف، ما أثار دهشة الكثيرين.

وأعلن الحكم دارين إنجلاند قراره للجمهور، حيث قال: «بعد المراجعة، كان اللاعب رقم 6 على بُعد أقل من متر واحد من الحائط البشري وقت تسديد الكرة. وبالتالي، تعتبر ركلة حرة غير مباشرة وهدفاً مُلغَى»

وينص القانون 13 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أنه عندما يشكل 3 لاعبين أو أكثر من الفريق المدافع حائطاً، فيجب على جميع اللاعبين المهاجمين البقاء على بعد متر واحد على الأقل من الحائط، حتى تصبح الكرة في اللعب، وتمت إضافة هذه القاعدة إلى قوانين اللعبة في موسم 2019-20.

وكان التفسير في ذلك الوقت هو أن المهاجمين الذين يقفون على مقربة شديدة من، أو داخل، الحائط الدفاعي أثناء الركلة الحرة، غالباً ما يتسببون في مشاكل ويضيعون الوقت.

ولا يوجد مبرر تكتيكي مشروع لتواجد المهاجمين في «الحائط»، ووجودهم غالباً ما يضر بصورة اللعبة.

وقد فشل هجوم تشيلسي الذي تبلغ تكلفته 250 مليون إسترليني في هز الشباك، حيث استعان «البلوز» بـ6 مهاجمين تعاقد معهم مقابل 250 مليون جنيه إسترليني في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يتمكن من إيجاد طريقة للتسجيل ضد كريستال بالاس.

وبدأ جواو بيدرو، المنضم من برايتون هذا الصيف مقابل 55 مليون إسترليني، في الهجوم، أما الجناح جيمي جيتنز، المنضم من بروسيا دورتموند مقابل 52 مليون إسترليني الشهر الماضي، حيث شارك لأول مرة على أحد الجانبين، مع بيدرو نيتو، المنضم مقابل 45 مليون إسترليني، على الجانب الآخر، ولعب كول بالمر، لاعب خط الوسط المهاجم الذي بلغت قيمته 40 مليون إسترليني، في مركز رقم 10.

وفي الشوط الثاني، أشرك تشيلسي صفقتين هجوميتين جديدتين، الجناح استيفاو ويليان مقابل 29 مليون إسترليني، والذي انضم من بالميراس، والمهاجم السابق لإيبسويتش تاون ليام ديلاب المنضم مقابل 30 مليون إسترليني.