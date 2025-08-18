«بينج» بطل «السلسلة الختامية» في جولة دي بي ورلد

دبي (الاتحاد)

حصد اللاعب الإنجليزي ماركو بينج، اللقب الشرفي لبطولات «السلسلة الختامية» ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي».

وأعلنت الجولة عن حصول «بينج» على لقب «السلسلة الختامية»، لتكون الفرحة مضاعفة بعد فوزه بلقب بطولة «صنع في الدنمارك»، التي اختتمت أمس الأحد في كوبنهاجن، وهو لقبه الثاني هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز في بطولة هاينان الصينية في أبريل الماضي.

وشملت «السلسلة الختامية» نتائج 6 بطولات أقيمت بواقع بطولتين في كل من اسكتلندا والولايات المتحدة الأميركية، وبطولة واحدة في كل من إيرلندا الشمالية والدنمارك، وجمع خلالها بينج 1051 نقطة.

وكسب ريتان بفضل هذا اللقب، جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أميركي، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم تسعاً من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، والتي تقام خلال الشهرين المقبلين، قبل الوصول إلى «التصفيات الختامية» التي تحتضنها في دولة الإمارات بإقامة ببطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم «السباق إلى دبي».

وتقدم بينج إلى الوصافة بحلوله في المركز الثاني في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر مؤخراً، بفضل حصوله على 585 نقطة ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 2456 نقطة.

وأنهى بينج منافسات بطولة «صنع في الدنمارك» برصيد 16 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة شرسة مع الدنمارك راسموس هوجارد الذي حقق 15 ضربة تحت المعدل.

وكسب هوجارد 389 نقطة، ليتقدم بدوره إلى المركز 37 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 790 نقطة، ويعزز من فرصه للتأهل إلى «التصفيات الختامية» التي تضم أفضل 70 لاعباً في التصنيف.

وتعليقاً على تفوقه تحدث بينج، وقال: «كنتُ ألعب بشكل رائع هذا العام، هدفي الرئيسي بعد فوزي بلقب في وقت سابق هو عدم التراخي والتراجع، وكنتُ الفائز في النهاية، واستمتعتُ بكل دقيقة من لعب جولتي الجولف مع هوجارد».

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.