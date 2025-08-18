الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للرياضات البحرية» يعتمد المشاركة في مونديال الزوارق السريعة

«أبوظبي للرياضات البحرية» يعتمد المشاركة في مونديال الزوارق السريعة
18 أغسطس 2025 13:42

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية اعتماد برنامج المشاركات في البطولات الدولية، لفريق أبوظبي للزوارق السريعة خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وتتضمن 10 جولات من بطولتي العالم لزوارق الفورمولا-1، والفورمولا-2.
وأكد النادي، في بيان له، أن البطولات الدولية المقررة تقام خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري إلى ديسمبر 2025، بالإضافة إلى الفعاليات المحلية في مختلف أنواع السباقات والرياضات التراثية البحرية، مع تطوير العديد منها، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية.
وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، إن اعتزال البطل الإماراتي ثاني القمزي مؤخراً، كان غير متوقع بعد 25 عاماً من مشاركته بطولات العالم للزوارق السريعة ضمن فئة الفورمولا-1، ومشاركته في 159 سباقاً دولياً، منها 158 انطلاقة رسمية، محققاً عشرة انتصارات، بالإضافة 20 مركزاً وصيفاً، و15 مركزاً ثالثاً، برصيد 1033 نقطة.
وأوضح أن النادي برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يضع ثقته الكاملة في البطل منصور المنصوري، لخلافة القمزي في الفورمولا-1، نظراً لتميزه في سباقي الفورمولا- 2 والفورمولا- 4، وحصوله على إنجازات عالمية، وسيشارك للمرة الأولى في جولة إندونيسيا المقبلة.

مونديال الزوارق السريعة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
