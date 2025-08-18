الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سانتوس يقيل مدرب «السداسية»

سانتوس يقيل مدرب «السداسية»
18 أغسطس 2025 14:04

ساو باولو(أ ب)

أقال نادي سانتوس البرازيلي، مدربه كليبر شافييه، بعد خسارة ثقيلة على ملعبه أمام فاسكو دا جاما بنتيجة صفر/ 6، أمس الأحد، حيث خرج نيمار باكياً بعد المباراة.
وقال سانتوس في بيان رسمي: «يشكر النادي شافييه على الجهود التي بذلها، ونتمنى له التوفيق في مسيرته»، وذلك بعد الإطاحة بمدربه الذي تولى المسؤولية في أبريل الماضي. بهذه الخسارة الثقيلة، يقبع سانتوس، موطن الأسطورة بيليه ونيمار، في المركز 15 من أصل 20 فريقاً بالدوري البرازيلي لكرة القدم، مبتعداً بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.
وتلقى نيمار مواساة من أحد أعضاء الجهاز الفني لسانتوس في الملعب بعد مباراة شهدت تسجيل فيليب كوتينيو، نجم فاسكو داجا، هدفين. وعاد نيمار «33 عاماً» نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، إلى ناديه البرازيلي القديم في يناير الماضي، بعد تجربة مخيبة للآمال بقميص الهلال السعودي، وقام بتمديد تعاقده مع سانتوس في يونيو الماضي ليبقى مع الفريق لنهاية العام الجاري.

نيمار
سانتوس
فاسكو دا جاما
