بالعربي يكرر «بصمة البداية» مع الفجيرة وعجمان والشارقة



علي معالي (أبوظبي)



اعتاد التونسي فراس بالعربي أن يضع بصمته في الجولة الأولى خلال مشواره بملاعبنا، حيث نجح في هز الشباك، عندما بدأ مشواره مع الفجيرة موسم 2020-2021، عندما لعب «الذئاب» أمام الشارقة، وانتهت المباراة بفوز «الملك» 4-2.

وفي الموسم التالي، انتقل بالعربي إلى عجمان، وفي الجولة الأولى، ضاعف «الغلة» بهدفين من «الثلاثية» التي تفوق بها «البرتقالي» على النصر على استاد راشد بن سعيد، ومع الشارقة، واصل بالعربي هوايته في الجولة الأولى للموسم الحالي، عندما سجل الهدف الثاني في شباك دبا في المباراة التي انتهت لمصلحة «الملك» 3-1، ولم يكتفِ اللاعب بالتسجيل فقط، بل قدم تمريرة ذهبية أحرز منها عثمان كمارا الهدف الأول.

ولعب بالعربي 77 دقيقة، وشارك خالد باوزير بدلاً منه، ودقة تمريراته 82%، ولمس الكرة 38 مرة، وجاء تقييمه الأعلى والأفضل في المباراة بـ8.0 من 10.