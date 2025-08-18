«القوس والسهم» يشارك في «مونديال الشباب» بكندا

كندا (وام)

يفتتح منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشاركته يوم الثلاثاء، في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها مدينة وينيبيج بكندا من 18 إلى 25 أغسطس الجاري.

ويخوض لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني منافسات القوس المحدب تحت 21 سنة لفئة الشباب، عبر حسن رئيسي، والقوس المحدب تحت 18 سنة لفئة الشباب، بمشاركة خليفة الكعبي، ومنصور الكتبي، وعلي يعقوب، والقوس المحدب تحت 18 سنة لفئة الشابات، لكل من هدى آل علي، وسامية مقصود، ومنى الشرع.

وأكمل منتخبنا استعداداته للمشاركة في البطولة، بمعسكر إعداد في مدينة وينيبيج، من 14 إلى 17 الجاري، بإشراف المدرب يونج شول، ومساعدته ألينا لابسينا.

