الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الكاراتيه يغادر إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية وغرب آسيا

18 أغسطس 2025 14:56

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الكاراتيه إلى الأردن، للمشاركة في البطولة العربية، وبطولة غرب آسيا، من 20 إلى 25 أغسطس الجاري، وتنطلق البطولة العربية يوم الأربعاء وتستمر إلى الجمعة، وبطولة غرب آسيا 24 و25 من الشهر الجاري، بتنظيم مشترك للاتحاد الأردني والعربي وغرب آسيا.
يشارك منتخبنا بطموحات كبيرة بحثاً عن نتائج إيجابية، وسط منافسات قوية تجمع نخبة الفرق، ويضم منتخبنا عناصر جديدة، تمثل نواة لبناء منتخب قوي للمستقبل، بما يعكس استراتيجية الاتحاد في ضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، وتعزيز حضور الكاراتيه الإماراتي على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن ثقته في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز، وحصد نتائج مشرفة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية، لكنها فرصة لإبراز قدرات وإمكانات المنتخب.
يترأّس البعثة محمد حربوك الشحي، عضو مجلس الإدارة، وتضم أحمد سالم باصليب مدير المنتخبات، والحكم الدولي أمينة حاجي، وأمل شهاب أحمد إدارية، والمدربين وحيد حسيني، ونادر بيجي، وحوراء العجمي، بالإضافة إلى 18 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات والأوزان، وهم: زايد محمد خضير، عبد الله عقيل، كريم رامي فوزي، محمد عبد الله سالم، خالد عبدالله سالم، راشد خالد الصريدي، فيصل الخالدي، عبدالعزيز سالم، بخيت أحمد إبراهيم، خليفة أحمد الحجاج، سلطان محمد جوهر، عبدالغني محمد عبدالغني، شيخة محمد اليافعي، ملك عبدالله إبراهيم، مهرة يعقوب البلوشي، مهرة خالد الحمادي، ندى أحمد عبد الله، شيخة محمد جوهر.
تقام البطولة برعاية الأميرة آية بنت فيصل، عضو اللجنة الأولمبية الأردنية، وتحظى بمشاركة 500 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية الأشبال، الناشئين، الشباب، تحت 21 سنه، الكبار ومنافسات الكاتا والقتال «فردي وجماعي».
ويشارك في البطولة العربية 12 منتخباً هي الإمارات، ليبيا، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، قطر، اليمن، البحرين، الجزائر، إضافة إلى الأردن، أما بطولة غرب آسيا تشهد مشاركة 10 منتخبات هي الإمارات، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، قطر، اليمن، البحرين، إضافة إلى الأردن البلد المنظم.

