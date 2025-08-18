فيليكس: جوتا يبقى جزءاً من تاريخ الكرة إلى الأبد

هونج كونج (أ ف ب)



قال البرتغالي جواو فيليكس، المهاجم الجديد في صفوف النصر السعودي، إن زميله في منتخب البرتغال وصديقه المقرب ديوجو جوتا سيبقى «إلى الأبد جزءاً من تاريخ كرة القدم» بعد وفاة نجم ليفربول الإنجليزي عن 28 عاماً.

توفي جوتا مع شقيقه أندري سيلفا عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق في شمال إسبانيا في 3 يوليو.

قبل 11 يوماً فقط من الحادث، كان المهاجم البرتغالي قد تزوج من روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة.

جاء كلام جواو فيليكس خلال مؤتمر صحفي عشية لقاء فريقه النصر مع مواطنه الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية في هونج كونج، وبدا متأثراً بشكل واضح، وهو يتحدث عن صديقه العزيز وزميله الدولي.

قال فيليكس الذي كان من بين الحاضرين في جنازة الأخوين «كان ديوجو بالنسبة لي أحد أعز أصدقائي في المنتخب الوطني، وكان دائما جزءاً من مجموعتنا الصغيرة في المنتخب الوطني، والتي كانت دائما معاً، كنت أعرف عائلته، وخاصة والديه، عائلة رائعة».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً: «أعتقد أنه سيبقى جزءاً من تاريخ كرة القدم إلى الأبد، وسيبقى في قلوب كل من كان قريباً منه، بعد ذلك اليوم، في كل مرة ننزل فيها إلى الملعب، سنتذكره ونشاركه جزءاً من حياته».

انضم فيليكس إلى مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر أواخر الشهر الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 43.7 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار).

ويحصل فيليكس الذي لعب أيضاً لأندية بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين وميلان الإيطالي، على راتب سنوي قدره 10 ملايين دولار بحسب بعض التقارير.