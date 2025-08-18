الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
إيرادات غير مسبوقة لـ «سوبر السعودية» في هونج كونج

إيرادات غير مسبوقة لـ «سوبر السعودية» في هونج كونج
18 أغسطس 2025 15:16

هونج كونج (د ب أ)

أكد إبراهيم القباع، الأمين العام المساعد في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيق كأس السوبر السعودي، المقامة في هونج كونج، إيرادات استثنائية وتاريخية، لم يسبق لها أن تحققت في تاريخ البطولة.
قال القباع، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الترويجي للبطولة: «حصلنا على إيرادات جيدة جداً، ولكن لا أستطيع الإفصاح عن الأرقام، لكن أقول إنها إيرادات استثنائية لم تحدث من قبل في أي نسخة لكأس السوبر».
وعن وجود 13 شركة راعية من الصين وهونج كونج، وإمكانية إقامة السوبر السعودي بشرق آسيا مجدداً، أضاف: «كرة القدم استثنائية، ولدينا قرابة 150 قناة، ووفق استراتيجيتنا بالاتحاد السعودي نهتم بتصدير المباريات خارج السعودية، كما نستقطب لاعبين عالميين».
وأشار: «شرق آسيا سوق محبة لكرة القدم وللنجوم الموجودين في دورينا، وبالتأكيد إذا كانت هناك فرصة مستقبلاً سندرسها، وإذا كانت قيّمة من جميع النواحي وليست مادية فحسب، ننطلق لها ونقيمها».
وقال إبراهيم القباع: «كرة القدم في تطور، وهناك تكاتف من جميع الجهات، يتشاركون في الرؤية والأهداف نفسها، وجود هذا الكم يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح». وعن تقاسم الإيرادات بالتساوي بين الأندية أم يجري توزيعها بصورة مختلفة، أجاب: «توجد لائحة لمشاركات جميع الأندية، واتحاد الكرة ملتزم بها، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها، ويجري التوزيع بالتساوي، وهذه البطولة ليست للاعب أو نادٍ، وجميع الأندية تمثل هذا الوطن، وجميع الأندية تفاعلت معنا بشكل كبير».

السعودية
كأس السوبر السعودي
هونج كونج
