حرمان مشجع لليفربول من دخول الملاعب بعد إهانة سيمينيو

ليفربول (أ ف ب)



مُنِعَ مشجع لليفربول من دخول الملاعب في كافة أرجاء المملكة المتحدة أو الاقتراب منها، بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب الغاني أنطوان سيمينيو، خلال مباراة فريقه مع بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلنت الشرطة.

طُرد المشجع البالغ من العمر 47 عاماً، والمقيم في ليفربول، من ملعب «أنفيلد»، بعدما تسبب بإهاناته بتوقف المباراة، ثم أوقفته الشرطة في اليوم التالي.

أطلقت الشرطة سراحه بعد ذلك، لكنها منعته من حضور أي مباراة كرة قدم رسمية في المملكة المتحدة، وفرضت عليه عدم الاقتراب من ملعب كرة قدم في نطاق ميل واحد (1.6 كلم)، وفقاً لبيان.

وأضافت الشرطة المحلية أن التحقيق «مستمر، ونواصل العمل عن كثب مع النادي».

توقفت مباراة ليفربول وبورنموث (4-2) في الدقيقة 29 بعدما أبلغ سيمينيو الحكم عن إهانات عنصرية قادمة من المدرجات.

وقال الجناح الغاني الذي سجل هدفين خلال المباراة، إن هذه الحادثة ستترك أثرها فيها «إلى الأبد»، مضيفاً: «ليس بسبب كلام شخص واحد، بل لأن عائلة كرة القدم بأكملها اجتمعت» لدعمه وفق ما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.