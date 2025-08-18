الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حرمان مشجع لليفربول من دخول الملاعب بعد إهانة سيمينيو

حرمان مشجع لليفربول من دخول الملاعب بعد إهانة سيمينيو
18 أغسطس 2025 15:19

ليفربول (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نوتنجهام يضم مهاجم رين
فيليكس: جوتا يبقى جزءاً من تاريخ الكرة إلى الأبد


مُنِعَ مشجع لليفربول من دخول الملاعب في كافة أرجاء المملكة المتحدة أو الاقتراب منها، بعد الإهانات العنصرية التي وجهها للاعب الغاني أنطوان سيمينيو، خلال مباراة فريقه مع بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلنت الشرطة.
طُرد المشجع البالغ من العمر 47 عاماً، والمقيم في ليفربول، من ملعب «أنفيلد»، بعدما تسبب بإهاناته بتوقف المباراة، ثم أوقفته الشرطة في اليوم التالي.
أطلقت الشرطة سراحه بعد ذلك، لكنها منعته من حضور أي مباراة كرة قدم رسمية في المملكة المتحدة، وفرضت عليه عدم الاقتراب من ملعب كرة قدم في نطاق ميل واحد (1.6 كلم)، وفقاً لبيان.
وأضافت الشرطة المحلية أن التحقيق «مستمر، ونواصل العمل عن كثب مع النادي».
توقفت مباراة ليفربول وبورنموث (4-2) في الدقيقة 29 بعدما أبلغ سيمينيو الحكم عن إهانات عنصرية قادمة من المدرجات.
وقال الجناح الغاني الذي سجل هدفين خلال المباراة، إن هذه الحادثة ستترك أثرها فيها «إلى الأبد»، مضيفاً: «ليس بسبب كلام شخص واحد، بل لأن عائلة كرة القدم بأكملها اجتمعت» لدعمه وفق ما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بورنموث
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
طقس غائم جزئياً واحتمال سقوط أمطار غداً
اليوم 17:18
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بولاية يوتا الأميركية
اليوم 17:08
الكربي يحرز صدارة «الجولة الواحدة» للقفز في «بوذيب»
الرياضة
الكربي يحرز صدارة «الجولة الواحدة» للقفز في «بوذيب»
اليوم 17:03
بوتين يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بوتين يطلع مودي على نتائج قمة ألاسكا مع ترامب
اليوم 17:03
دبا يفشل في كسر عقدة «ضربة البداية»
الرياضة
دبا يفشل في كسر عقدة «ضربة البداية»
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©