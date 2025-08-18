الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نوتنجهام يضم مهاجم رين

نوتنجهام يضم مهاجم رين
18 أغسطس 2025 15:53

 
لندن (أ ف ب)

عزز نوتنجهام فوريست الإنجليزي هجومه بضم الفرنسي أرنو كاليمويندو قادماً من رين بعقد يمتد لخمسة أعوام، وذلك وفق ما أعلن سابع الدوري الممتاز للموسم الماضي.
ولم يكشف فوريست عن قيمة الصفقة لكن وسائل الإعلام المتخصصة قدرتها بثلاثين مليون يورو.
وينضم ابن الـ23 عاماً الذي تدرج في الفئات العمرية لباريس سان جيرمان، إلى الفريق الإنجليزي بعد موسم ناجح مع رين سجل خلاله 17 هدفاً في الدوري الفرنسي.
وسيكون فوريست التجربة الأولى لكاليمويندو خارج فرنسا، بعدما دافع عن ألوان سان جيرمان ثم لنس وصولاً إلى رين اعتباراً من 2022.
وقال كاليمويندو وفق ما نقل عنه بيان صادر عن ناديه الجديد: «أنا مستعد للتحدي وجئت إلى هنا وأنا أتمتع بالخبرة، لقد قدمت موسماً جيداً العام الماضي، حيث سجلت الأهداف ومررت كرات حاسمة، لكني أريد المزيد وأريد الارتقاء هنا (في فوريست) إلى مستوى أعلى».
يواجه الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 منافسة شرسة على مركز رأس الحربة مع النيوزيلندي كريس وود الذي سجل ثنائية في الفوز على برنتفورد 3-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، بعدما أنهى الموسم الماضي بعشرين هدفاً.

