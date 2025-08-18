الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الإثارة والغزارة التهديفية شعار «الجولة الأولى» في «أدنوك للمحترفين»

الإثارة والغزارة التهديفية شعار «الجولة الأولى» في «أدنوك للمحترفين»
18 أغسطس 2025 16:04

 
معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في نسختها الثامنة عشرة إثارة وتشويقاً، في ظل بحث اللاعبين عن تقديم أوراق اعتمادهم للجماهير، بالإضافة إلى توجيه إنذار مبكر للمنافسين، وأقيمت 7 مباريات انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين.
وحقق الشارقة انتصاراً كبيراً على مضيفه دبا 3-2، وشباب الأهلي بطل النسخة الماضية على الظفرة بثنائية، بينما انتزع العين فوزاً صعباً على البطائح 2-1، والنصر على كلباء بهدف، وخطف خورفكان انتصاراً ثميناً أمام الجزيرة 3-2، والوحدة على عجمان بثنائية، والوصل على بني ياس بهدفين، وبلغ الإجمالي 19 هدفاً بمعدل 2.7 هدف في المباراة، وجاءت 6 أهداف في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني.
وشهدت مباراة خورفكان والجزيرة أكبر نتيجة في الجولة، حيث انتهت بفوز «النسور» 3-2، بينما نجح عمر خريبين «الوحدة»، ونبيل فقير «الجزيرة» في تصدر قائمة الهدافين مبكراً، حيث سجل كلاهما هدفين في الجولة الأولى، وتم تسجيل 4 أهداف من ضربات جزاء في الجولة.
أما البطاقات الملونة، شهدت الجولة إشهار 18 بطاقة صفراء، وظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة، من نصيب عبدالله الرفاعي لاعب خورفكان أمام الجزيرة، كما خرجت 4 أندية بشباك نظيفة في الجولة الأولى، وهي شباب الأهلي والنصر والوحدة والوصل.
وبالنظر إلى فوارق الأقوى والأضعف في الجولة، يمكن أن نرى أن الشارقة وخورفكان يملكان أقوى هجوم في الجولة الأولى برصيد 3 أهداف، بينما فشلت أندية الظفرة وكلباء وعجمان وبني ياس في تسجيل أي هدف في الجولة، فيما يعتبر شباب الأهلي والوحدة والنصر والوصل أقوى دفاع، حيث لم تستقبل أي هدف في الجولة.

 

