الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
بياستري.. تكريم خاص في «جائزة أستراليا»

بياستري.. تكريم خاص في «جائزة أستراليا»
18 أغسطس 2025 16:11

 
ملبورن (رويترز)

يتم إطلاق اسم الأسترالي أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات على أحد مدرجات سباق بلاده الافتتاحي للموسم العام المقبل، وحينها قد يكون بطلاً للسائقين.
ويتفوق بياستري (24 عاماً)، المولود في ملبورن، والذي لم يسبق له الصعود على منصة التتويج على حلبة ألبرت بارك في ثلاث مشاركات، على زميله البريطاني لاندو نوريس بفارق تسع نقاط بعد 14 من 24 سباقاً هذا الموسم.
وأصبح بياستري بالفعل أكثر سائق أسترالي يفوز سباقات في موسم واحد منذ انطلاق بطولة العالم عام 1950، بستة انتصارات هذا العام، إضافة لاحتلاله المركز الثاني ثلاث مرات.
وقال في بيان لسباق جائزة أستراليا الكبرى: «يبدو الأمر خيالياً للغاية، ولم أكن أتوقع أبداً حدوثه، لكن الدعم لا يُصدق ولا أطيق الانتظار لرؤية ذلك في مارس المقبل».
وسيكون المدرج على المسار المستقيم الرئيسي للحلبة، مقابل حارة الصيانة مع توسيع مدرج فانجيو الحالي وتقسيمه إلى قسمين.
وأطلق اسم أبطال سابقين على مدرجات في الحلبة، بينهم جاك برابهام وألان جونز، إضافة إلى سائقين معتزلين، هما مارك ويبر ودانييل ريكاردو. 

 

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
أستراليا
أوسكار بياستري
لاندو نوريس
